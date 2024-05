◆Snow Man、禁断の“現役アイドルダンス対決”

【モデルプレス=2024/05/24】24日放送のSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル(TBS系、よる8時〜)に、Kis-My-Ft2の千賀健永、河合郁人、SixTONESのジェシー、Travis Japanの宮近海斗らが出演。「ダンスノ完コピレボリューション」第5弾が放送される。今回の放送では、誰もが一度は見たことのある振り付けを3分間で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」の第5弾として、Snow Man vs 事務所の先輩・同期・後輩 vs ももいろクローバーZという禁断の“現役アイドルダンス対決”を繰り広げる。

Snow Manと対決するのは、事務所の先輩・同期・後輩からなる「STARTO ENTERTAINMENTチーム」。Kis-My-Ft2の千賀健永、本企画には2度目の参戦となる河合郁人、Snow Manと同時デビューしたSixTONESからジェシー、Travis Japanから宮近海斗が登場。そして「ダンス女子選抜チーム」として、ももいろクローバーZの佐々木彩夏、高城れにが、プロフィギュアスケーターの本田真凜、はるな愛を率いて参戦。審査員は、本企画ではお馴染みの世界的トップダンサー・TAKAHIROが務める。ももいろクローバーZの「Z伝説〜終わりなき革命〜」では、目黒蓮、ジェシーが本家・高城に挑む。Kis-My-Ft2「SHE! HER! HER!」では、深澤辰哉、本田真凜が本家・千賀と真っ向勝負。プロフィギュアスケーターの本田の華麗なダンスも。超激ムズダンス対決となる欅坂46「不協和音」では、宮舘涼太 vs ジェシー vs 佐々木が火花を散らす。そして、嵐の「Monster」では、Snow Man“ラウール・渡辺翔太・目黒” vs STARTO ENTERTAINMENTチーム“千賀・河合・宮近”という同じ事務所のメンバーがプライドをかけたガチ対決を。はるなが参戦する松浦亜弥の完コピ頂上決戦では、まさかの展開へ?さらに、今回は新ステージ「ご本人と一緒にコラボ完コピバトル!」も。あのレジェンドグループに加わって、完コピダンスできるのか?果たしてどんなゲストが登場するのか?各チームのプライドを懸けたダンス対決を送る。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】