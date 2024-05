◆NiziU、新ビジュアルで印象ガラリ

【モデルプレス=2024/05/24】9人組ガールズグループ・NiziU(ニジュー)が、7月24日に1st EP「RISE UP(読み:ライズアップ)」をリリースすることが決定。クールなビジュアルを披露し、ガラリと変わった印象に注目が集まっている。昨年約18.5万人を動員した2度目となる全国アリーナツアーと初となるスタジアムライブを千葉県・ZOZOマリンスタジアムで成功させ、10月にはKorea 1st Single Albumを引っ提げ念願となった韓国デビューも果たし、現地の音楽番組でも1位を獲得した。

◆NiziU、SNSの仕掛けも話題

◆NiziU 1st EP「RISE UP」詳細

今年に入ってからも、2月と3月に2024年最新曲「Memories」「SWEET NONFICTION」を2ヶ月連続配信リリース。「Memories」はNiziU初の「春うた」で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春」新TVCMのテーマソングに起用され、もう一方の「SWEET NONFICTION」は、映画「恋わずらいのエリー」の主題歌に起用と、Z世代から人気を集める2大コンテンツとのコラボレーションで、各種ストリーミングサービス・TikTokを始めとしたSNSにて多くの人々に支持を受けロングヒットを記録中。早くも双方が「2024年を代表するNiziUの楽曲」として注目を浴びている。同日発表された1st EP「RISE UP」は、主題歌を務めることも既に発表されているアニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」のオープニングテーマである「RISE UP」などを収録。同アニメ作品のエンディングテーマも収録される予定で、その曲名などは後日発表される予定となる。今作はアニメ主題歌に起用されていることから、期間生産限定盤にNiziUを描いた描きおろしアニメイラストジャケットが起用されることも明らかに。こちらも新たな試みとなっており、絵柄は追って公開される。また、今作の情報解禁とともに新ビジュアルも公開。これまでカラフルでポップな印象も多かったが、今作では黒を基調とした衣装に身を包み、クールな表情を浮かべ雰囲気がガラリと変わった印象を見せ、9人の新たな魅力が放出された。情報公開に先駆けてNiziUのオフィシャルSNSでは、今作のリリースと発売日を匂わせる、いわゆる「スポ投稿」も話題に。最新作「RISE UP」タイトル+リリース日「7/24」のアナグラムである、「PURE IS 24/7」(入れ替えると「RISE UP 7/24」に)という意味深な文言と、一見普通のダンス動画ともとれる「SWEET NONFICTION」のダンス映像の中に、新曲のものと思われる見覚えのない振付が込められ、そのパートを踊るのは、リリース日である「7/24」にちなみ、年齢順に(7番目の)RIMA、(2番目の)RIO、(4番目の)RIKU。またハッシュタグにも、作品タイトルとメンバー名の上2文字「RI」に、リリース日の「7/24」の数字を入れたものなども。さらに部屋の中でのオフ感のあるメンバーの中に置かれた、5月24日に印がつけられ、リリース日である7月24日の週が開かれたカレンダー。投稿時間が19:24(7:24)と、見返してみると新作のリリースを暗示するものばかりとなっている。(modelpress編集部)・初回生産限定盤A(CD+DVD)※スリーブ仕様※シリアルナンバー入りチラシ封入※トレーディングカード初回A ver. 全10種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入※ポスターブックレット封入※集合絵柄ステッカー1種封入※三つ折り歌詞ブックレット封入【初回生産限定盤A収録曲】アニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」オープニングテーマ「RISE UP」、同アニメのエンディングテーマ「タイトル未定」を含む4トラックを収録【DVD】「RISE UP」 Jacket Shooting Making Movie・初回生産限定盤B(CD+ブックレット)※シリアルナンバー入りチラシ封入※トレーディングカード初回B ver. 全10種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入※ソロ絵柄ステッカー全9種のうち1種ランダム封入【初回生産限定盤B収録曲】アニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」オープニングテーマ「RISE UP」、同アニメのエンディングテーマ「タイトル未定」を含む6トラック収録【ブックレット】32P撮り下ろしフォト・ブックレット封入・通常盤(CD)※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入※初回仕様:トレーディングカード通常盤 ver. 全10種(集合絵柄1種、サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入※三つ折り歌詞ブックレット封入【通常盤収録曲】アニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」オープニングテーマ「RISE UP」、同アニメのエンディングテーマ「タイトル未定」を含む4トラックを収録・期間生産限定盤(CD)※描き下ろしアニメ絵柄ジャケット仕様※描き下ろしアニメ絵柄ピクチャーレーベル仕様※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入※初回仕様:トレーディングカード期間生産限定盤ver. 全10種(描き下ろしアニメ絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入※三つ折り歌詞ブックレット封入【期間生産限定盤収録曲】アニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」オープニングテーマ「RISE UP」、同アニメのエンディングテーマ「タイトル未定」を収録・WithU盤(ソロ盤)※Sony Music Shopのみで販売※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品)・MAKO盤、・RIO盤、・MAYA盤、・RIKU盤、・AYAKA盤、・MAYUKA盤、・RIMA盤、・MIIHI盤、・NINA盤※初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤のCDとは収録曲数が異なる。※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品)※ソロジャケット&ピクチャーレーベル特別仕様※トレーディングカード各メンバーver. 全3種(直筆メッセージ&サインプリント入り)のうち1種ランダム封入※三つ折り歌詞ブックレット封入【WithU盤収録曲】アニメ「神之塔-Tower of God- 王子の帰還」オープニングテーマ「RISE UP」、同アニメのエンディングテーマ「タイトル未定」を収録購入者の中から抽選でオフラインイベントに招待。【Not Sponsored 記事】