「機動戦士ガンダム 水星の魔女」より「グエル・ジェターク」が可動フィギュア「S.H.Figuarts」で商品化決定！詳細は後日解禁予定
【S.H.Figuarts グエル・ジェターク】
発売日・価格：未定
発売日・価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts グエル・ジェターク」の商品化決定を発表した。発売日・価格は未定。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」より、ジェターク社の御曹司「グエル・ジェターク」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。
2023年11月に開催されたイベント「TAMASHII NATION 2023」にて初登場・参考出展された本製品だが、今回同社公式X「魂ネイションズ」にて商品化決定の発表が行なわれ、詳細は後日解禁予定となる。続報に期待したい。
『機動戦士ガンダム #水星の魔女』より- 魂ネイションズ公式 (@t_features) May 24, 2024
「S.H.Figuarts グエル・ジェターク」の商品化が決定！
詳細は後日解禁予定です。
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