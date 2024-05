元Stray Kids キム・ウジン、6月8日に日本でファンコンサート開催決定！特別なイベントも準備

元Stray Kidsのキム・ウジンが6月8日、横浜ベイホールにてファンコンサートを行う。彼は新曲活動を盛況裏に終えた中で、グローバル活動に拍車をかける。先月22日に3枚目のミニアルバム「I LIKE THE WAY」をリリースしたキム・ウジンは、ミニアルバムと同名の公演タイトルを掲げ、横浜ベイホールで公演を行う。リハーサル観覧や、ハイタッチ、フォトタイムなどの多様なイベントも行う予定で、会場チケット、配信チケットは現在mahocastにて絶賛発売中だ。

■公演概要

「KIM WOOJIN Fan Concert in Tokyo“I LIKE THE WAY”」

2024年6月8日(土)

1部 / 13:00(12:30開場)

2部 / 18:30(18:00開場)



会場:横浜ベイホール



<チケット詳細>

Premiumチケット:¥18,000

一般チケット:¥12,000

(ドリンク代別途必須 ¥600)



クレジットカード:5月22日(土)19:00〜6月4日(火)23:59

コンビニ:5月22日(水)19:00〜5月31日(金)23:59

※当日販売あり(前売り販売分のチケットが完売した場合はございませんのでご了承ください。)



<特典内容>

★Premiumチケット

1.最優先入場

2.リハーサル観覧

3.ミニトーク



<アルバム>

1.1:1セルカ撮影(各公演抽選50名)

2.ハイタッチ

3.フォトタイム

※フォトタイム:ステージ上にアーティスト登場後、お客様ご自身のスマートフォンで撮影

※特典の詳細に関しては別途ご案内致します。



主催・企画:GATCHI,mahocast / STONE.B



