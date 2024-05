Spotifyは2022年2月から、車載ハードウェアの「Car Thing」を販売していましたが、2024年12月9日をもってCar Thingが完全に機能しなくなることを利用者に伝えています。Car Thing discontinued - Spotifyhttps://support.spotify.com/us/article/car-thing-discontinued/

Welp. It's over.

byu/finziez inCarThing

Spotify is going to break every Car Thing gadget it ever sold - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/5/23/24163383/spotify-car-thing-discontinued-december-2024Spotifyの車載デバイス「Car Thing」は、自動車のダッシュボードに取り付けて、車載スピーカーにBluetoothまたは有線で接続したスマートフォン経由でSpotifyを操作できるようにするというもの。2021年4月から招待制での販売がスタートし、その後2022年2月から正式に発売されました。しかし、製品の需要やサプライチェーンなどの問題から、Spotifyは2022年7月をもってCar Thingの(PDFファイル)生産を停止。Spotifyの広報担当者は「既存のデバイスは引き続き動作します」と述べていました。そしてSpotifyは2024年5月に、Car Thingを購入したユーザーに対し「2024年12月9日以降、Car Thingは廃止され、運用できなくなります」とのメールを送信しています。また、SpotifyはCar Thingの払い戻しオプションや、コードのオープンソース化などを行う予定はなく、ユーザーに対して「工場出荷時の設定にリセットし、地域の電子廃棄物ガイドラインに従ってデバイスを安全に廃棄することをお勧めします」と伝えています。Car Thing廃止の理由についてSpotifyは「製品提供を合理化するための継続的な取り組みの一環」と述べており、「今回の廃止は残念なことだと理解していますが、この決定により、全てのSpotifyユーザーにより良い体験を提供する新機能と拡張機能の開発に焦点を当てることができます」と語りました。なお、Spotifyは「現在のところ、Car Thingの代替品や新バージョンをリリースする予定はありません」と述べています。