アイドルグループ・SWEET STEADYが、24日に5thデジタルシングル「Call me, Tell me」を配信リリースした。カップリング曲には、4月に開催された初単独イベントで「Call me, Tell me」と共に披露された新曲「Sweet Cafe」が収録される。SWEET STEADYは、奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、白石まゆみ、庄司なぎさ、柳川みあ、山内咲奈の8人からなるアイドルグループ。FRUITS ZIPPERも所属するプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビューし、6月9日には東京・EX THEATER ROPPONGIにて『SWEET STEADY 1stワンマンライブ-始まりの合図-』の開催を目前に控えている。

「Call me, Tell me」は、好きな人に電話をする女の子のときめく気持ちや呼び出し音を歌詞とサウンドにちりばめた楽曲。耳に残るサビのメロディーとテンションMAXなY2Kサウンドは、これからなにか楽しいことが起こりそうなドキドキとワクワクを感じさせる。カップリング曲の「Sweet Cafe」は、まるで一緒にカフェデートをしているかのような甘いひと時をメロディーにのせて届ける。■リリース情報SWEET STEADY 5th Single「Call me, Tell me」1. Call me, Tell me2. Sweet Cafe主要音楽配信サイト、定額制音楽ストリーミングサービスにて配信■ライブ情報SWEET STEADY 1stワンマンライブ-始まりの合図-日時:2024年6月9日(日)会場:EX THEATER ROPPONGI時間:OPEN 後4:00 / START 後5:00