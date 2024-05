ベル・アンド・セバスチャン”のヴォーカリスト、スチュアート・マードックが、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の劇中歌「You are so amazing」の歌唱を担当。5月24日放送の番組後半から優三が出征するシーンで印象的に使われた。劇伴音楽を担当している森優太が作詞・作曲。“ベルセバ”のフロントマンでもあるスチュワートが日本のドラマのために歌唱を担当するのは初めてのこと。

リリース情報







【先行配信】「You are so amazing (『虎に翼』メインテーマ)」2024年5月25日(土)https://toranitsubasa.lnk.to/OST1【CD】連続テレビ小説「虎に翼」オリジナル・サウンドトラックVol.12024年6月5日(水)発売COCP-42270 3,300円(税込)1. You are so amazing (『虎に翼』メインテーマ)2. 寅子の翼3. Tiger Mama!4. はて?5. 荒野の女たち6. 五黄の寅 (Tiger Mama! - 金管五重奏 ver.)7. スンッ8. モン・パパ - Piano & Strings ver.9. 武器か、盾か、10. ホップ・ステップ! (寅子の翼 - Upbeat ver.)11. 木漏れ日12. しまった・・・!13. La Rebelión!! - de el Cello y Saxofón14. 星屑の光15. 真偽, 信疑, 審議 - With a Swing16. あんみつスウィング17. Liebe, Hass, Tränen 〜愛憎と涙のオペレッタ〜18. カチン! 〜怒りのタンゴ〜19. スプリングブルー20. 寅子行進曲 (Tiger Mama! - March ver.)21. 地獄へようこそ22. 霹靂23. 夜明けと水平線(寅子の翼 - Horn Solo ver.)24. 雲と街のワルツ25. Tap on the court 〜法廷タップ〜26. 崖っぷち!27. 山河のマーチ28, はるの背中 〜ヴィオラとグラスハープのためのシャンソン〜29. 天秤と祈り30. 乙女の決意 (寅子の翼 - Heroic ver.)31. 泣いて笑ってまた明日https://columbia.jp/prod-info/COCP-42270/