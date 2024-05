フランス・パリ発アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、2024年6月1日(土)より期間限定で「夏のハイティー」が登場!

2024年の夏に国際的スポーツイベントが開催されるフランス・パリをイメージしたハイティーです。

プルマン東京田町「夏のハイティー」

価格:

1.セイボリー + シャンパン& ROKUカクテルを含む38種のフリーフロー 1人 9,000円

2.セイボリー + スパークリングワインを含む33種のフリーフロー 1人7,000円

3.セイボリー + 14種のロンネフェルト紅茶を含むノンアルコールフリーフロー 1人 5,000円

期間:2024年6月1日(土)〜 8月31日(土)

時間:17:00〜20:30(L.O. 20:30.)お席120分制 / ドリンクラストオーダー30分前

場所:プルマン東京田町 2F「JUNCTION」

メニュー:セイボリーメニュー8種・フリーフロー(シャンパン・ビール・スパークリングワイン・ジャパニーズクラフトジンROKUシーズナルカクテル4種)・赤白ワイン10種・ロンネフェルト紅茶14種・コーヒー・ソフトドリンク

フランス・パリ発アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、「夏のハイティー」が期間限定で登場!

2024年夏、国際的スポーツイベントが開催されることで注目の都市パリにちなみ、フランス・パリ発アコーのプルマン東京田町によって洗練されたプレゼンテーションで展開される「夏のハイティー」は、まるで“甘くないアフタヌーンティー”のような体験。

お酒に合う一口サイズのセイボリーとともに、特別なひとときを楽しめます。

シャンパンとカクテルのフリーフローメニュー

「夏のハイティー」の魅力は、シャンパンやシーズナルカクテルを中心とした充実のフリーフローメニューです。

季節限定のカクテルを含む全38種類のフリーフローコースや、ワインを中心としたフリーフローコースが展開されています。

また、ノンアルコールのコースも、14種の上質な紅茶が揃っているため、幅広い方が楽しめます。

夏のおすすめは、シャンパンと日本のボタニカルが特徴のジャパニーズクラフトジンROKU 六 を使ったシーズナルカクテル「フレンチ75」です。

シャンパンのきめ細やかな泡がジンのフレッシュな味わいを引き立て、フランスと日本の融合を感じさせる至福のひとときを満喫できます☆

プルマン自慢のセイボリー

お酒に合うセイボリーには、伝統的なフランスのアペリティフ「生ハムのクロケット」や「島根県産お任せ野菜のケークサレ」が登場。

フランス語で”塩味のケーキ”という意味のケークサレは、その名の通り生地に砂糖をつかわず、野菜やチーズなどを混ぜて焼き上げた、甘くないケーキです。

島根県産の新鮮な野菜の旨みが生地に染み込み、一口にしっとりと豊かな味わいが広がります。

さらに、プルマン東京田町のメインダイニングFUN DINING KASA で好評の「ヴィクトリア州産パスチャーフェッド オコーナーリブアイ ステーキサンドイッチ」もミニサイズになって登場。

平飼い卵をたっぷりと使ったリッチなブリオッシュに、牧草飼育牛肉の最高峰 「パスチャーフェッド」を挟んだ一品です。

程よく引き締まった赤身のステーキ堪能できます。

特別な季節に贈る、プルマン東京田町の「夏のハイティー」で贅沢なひとときを楽しめます☆

2024年夏に国際的スポーツイベントが開催されることで注目のフランス・パリをイメージしたハイティー。

シャンパンやカクテル、ワインなどを、お酒に合うセイボリーと一緒に楽しめます。

プルマン東京田町の「夏のハイティー」は、2024年6月1日(土)より期間限定で提供開始です☆

※前日18時までの予約をお願いします。

※表記はすべて税込みです。サービス料はありません。

※1のコースは六角形のROKUオリジナルスタンドでの提供です。(数量限定)

※2.3のコースは黒色の3段のスタンドでの提供です

※シャンパン、ワインの銘柄は時期によって一部変更となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パリをイメージしたお酒やセイボリーを楽しめる!プルマン東京田町「夏のハイティー」 appeared first on Dtimes.