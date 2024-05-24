・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７６．８７ドル（－０．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３３７．２ドル（－５５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０２８．４セント（－１０１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６９８．００セント（＋５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６４．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２３９．２５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．７８（－１．４７）

出所：MINKABU PRESS