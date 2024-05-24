２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．８７ドル（－０．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３７．２ドル（－５５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０２８．４セント（－１０１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９８．００セント（＋５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３９．２５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．７８（－１．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．８７ドル（－０．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３７．２ドル（－５５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０２８．４セント（－１０１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９８．００セント（＋５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３９．２５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．７８（－１．４７）
出所：MINKABU PRESS