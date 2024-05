NHK朝ドラ『虎に翼』劇中歌をスコットランドを代表するバンド“ベル・アンド・セバスチャン”のスチュアート・マードックが歌唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「遠くグラスゴーから、ドラマと曲への愛をもって、素晴らしい歌声を届けてくれました。この曲が、寅子、そして物語と反応し、より多くの人の心に届くこと、心から祈っています!」(森優太)

5月24日に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の劇中歌に、“ベルセバ”のボーカリスト、スチュアート・マードックが歌唱で参加していることがわかった。

番組後半からの優三が出征するシーンで印象的に使われた劇中歌「You are so amazing」は、劇伴音楽を担当している森優太が作詞・作曲、歌唱を世界中のネオアコ~インディーファンを魅了し続けているスコットランドを代表するバンド“ベル・アンド・セバスチャン”のボーカリスト、スチュアート・マードックが担当した。

2024年の『SUMMER SONIC 2024』にも出演する“ベルセバ”のフロントマンでもあるスチュワートが日本のドラマのために歌唱を担当するのは初めてのこと。

「You are so amazing」は、6月5日発売の『オリジナル・サウンドトラックVol.1』に収録され、5月25日より先行配信される。

リリース情報

2024.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「You are so amazing (『虎に翼』メインテーマ)」

2024.06.05 ON SALE

ALBU『連続テレビ小説「虎に翼」オリジナル・サウンドトラックVol.1』

『虎に翼』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/toranitsubasa/ts/LG372WKPVV/

森優太 OFFICIAL SITE

https://yutamori.com/

ベル・アンド・セバスチャン OFFICIAL SITE

https://www.belleandsebastian.com/