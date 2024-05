ベネディクト・カンバーバッチ、『リプリー』アンドリュー・スコットを称賛「彼は並外れた人物」

英人気ドラマ『SHERLOCK/シャーロック』に主演したベネディクト・カンバーバッチが、本シリーズで宿敵ジェームズ・モリアーティを演じたアンドリュー・スコットについて、Netflixのリミテッドシリーズ『リプリー』の演技を称賛している。

モノクロで描かれる『リプリー』は、パトリシア・ハイスミスの小説「太陽がいっぱい」のドラマ版。貧しい青年トム・リプリーが富豪の友人を殺害して彼に成りすまし、財産を奪うために立てた緻密な計画の顛末が描かれる。

Netflixの新作ドラマ『エリック』のUKプレミアに登場したベネディクトが、英virginradioの取材で「最近、観賞した作品は何ですか?」と質問され、「もちろん、『リプリー』だよ」と即答。

「親愛なる友人のアンドリューが出演しているからね。それに、いつも彼の芸術性に驚かされるし、常に彼を見て学んでいます。彼が僕の友人で、彼を応援していると言えるのが本当に嬉しいですね。ただもう、彼は並外れた人物なんです」と絶賛した。

Here's a sneak peek at the cast of ERIC at this evening's London premiere

The mystery thriller - starring Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffman, McKinley Belcher III and Ivan Howe - comes to Netflix on May 30th. pic.twitter.com/jUtJlOoMh7

- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 20, 2024