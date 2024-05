今季のプレミアリーグも全日程を消化し、公式サイトでは今季の『ゴール・オブ・ザ・シーズン』の投票が開始している。



これは今季のベストゴールを決めるものだが、その中にはブライトンFW三笘薫がウォルバーハンプトン戦で決めたドリブル突破からのゴールもノミネートされている。



今季の三笘は怪我に苦しんだが、序盤はキレ味抜群のドリブルを存分に披露していた。ウルブズ戦では得意の左サイドからスピードに乗ったドリブルで次々と相手DFをかわし、最後は冷静に右足でフィニッシュ。今季のブライトンは思うように勝ち点を稼げず苦戦を強いられたが、三笘離脱が影響した部分は大きい。





The best of 2023/24



Who gets your vote for Budweiser @premierleague Goal of the Season? pic.twitter.com/3TUeEiW22K