日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比550円安の3万8550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39808.10円 ボリンジャーバンド3σ
39400.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39298.74円 ボリンジャーバンド2σ
39103.22円 23日日経平均株価現物終値
38856.00円 5日移動平均
38789.37円 ボリンジャーバンド1σ
38753.20円 75日移動平均
38735.00円 一目均衡表・転換線
38550.00円 24日夜間取引終値
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38280.00円 25日移動平均
38105.00円 一目均衡表・基準線
37770.63円 ボリンジャーバンド-1σ
37261.26円 ボリンジャーバンド2σ
36751.90円 ボリンジャーバンド3σ
35105.75円 200日移動平均
株探ニュース
39808.10円 ボリンジャーバンド3σ
39400.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39298.74円 ボリンジャーバンド2σ
39103.22円 23日日経平均株価現物終値
38856.00円 5日移動平均
38789.37円 ボリンジャーバンド1σ
38753.20円 75日移動平均
38735.00円 一目均衡表・転換線
38550.00円 24日夜間取引終値
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38280.00円 25日移動平均
38105.00円 一目均衡表・基準線
37770.63円 ボリンジャーバンド-1σ
37261.26円 ボリンジャーバンド2σ
36751.90円 ボリンジャーバンド3σ
35105.75円 200日移動平均
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