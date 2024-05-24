　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比550円安の3万8550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39808.10円　　ボリンジャーバンド3σ
39400.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39298.74円　　ボリンジャーバンド2σ
39103.22円　　23日日経平均株価現物終値
38856.00円　　5日移動平均
38789.37円　　ボリンジャーバンド1σ
38753.20円　　75日移動平均
38735.00円　　一目均衡表・転換線
38550.00円　　24日夜間取引終値
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38280.00円　　25日移動平均
38105.00円　　一目均衡表・基準線
37770.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
37261.26円　　ボリンジャーバンド2σ
36751.90円　　ボリンジャーバンド3σ
35105.75円　　200日移動平均


株探ニュース