Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」(2019-)で、主人公ヒューイ・キャンベル役を演じるジャック・クエイド。来るシーズン4は彼にとって「1番好きなシーズン」であり、脚本時点で声が出るほど衝撃的なシーンがあったことを明かした。

米の取材でシーズン4の仕上がりを聞かれたクエイドは、「脚本チームは決して(これまでのシーズンと)同じことを繰り返しません。本当にクール。今までで1番好きなシーズンです。脚本チームは、自分たちの限界を超えました」と回答。続けて、シーズン3を上回る激ヤバ展開があることを明かした。

「デカくて、爆発的で、グロくて、狂気じみた瞬間があり、前シーズンの最もヤバいシーンを上回るものさえあります。どのキャラクターもさらに良く描かれていて、その内容は信じられないないほど素晴らしい。今回のヒューイの物語は、個人的にこれまでで最も気に入っています。」

また、シーズン1から出演するクエイドは「ザ・ボーイズ」の衝撃展開には「もうあまり驚かない」そうだが、シーズン4の脚本にはそんな彼のド肝を抜くシーンがあったようだ。

「今シーズンの脚本を最初に読んだとき、思わず声を上げて驚いたシーンがいくつかありました。4シーズンも出演すると、そんなことは滅多にないんですけどね。脚本家たちは本当に己の限界を超えました。エンディングは素晴らしいし、クソ狂っています。狂気ですよ。」

ちなみにシーズン4については、ヒューイの父親役サイモン・ペッグも「もっとクレイジーになる」としており、クリエイターのエリック・クリプキも「これまでで最高の出来」としている。絶好調の「ザ・ボーイズ」は、早くもだ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon で最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

