¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶¦»ºÅÞ¤ÎÅý¼£ÂÎÀ©¤â´í¤¦¤¤¡ÄÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¶âÍ»´íµ¡¤Î¿¼¹ï¤µ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÛÉÎ´¡ØÃæ¹ñÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¤âÃùÃßÎ¨¤¬¹â¤¤
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢ºâÉÛ¤Ë¤ï¤º¤«¤·¤«¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÃùÃßÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¾ÃÈñ¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÈ¿Í¤Ï¹âÎð¼Ô¤«¤é¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß¤Ê¤¤¤·¿ôÀéËü±ß¤Î¤ª¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¸½¶â¤ò¤¹¤°¤Ë½Ð¤»¤ë¹âÎð¼Ô¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤Æ¤âÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2022Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤¬1Ëü2000¥É¥ëÄøÅÙ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç68°Ì¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ½êÆÀ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ï¤Ê¤¼À¤³¦°ì¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤³¤È¤Ë¿Ò¾ï¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃùÃß¡¦¾ÃÈñ¡¦Åê»ñ»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Ç¼çÎ®¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÏÍÂ¶â¤¬¤¢¤ëÊ¬¤·¤«Êª¤òÇã¤¨¤Ê¤¤
º£¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ËÌµþ¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼çºÅ¼Ô¤ÏÅö»þ¤Î¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¶âÍ»¸¦µæ½ê½êÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¼ÕÊ¿(¤·¤ã¤Ø¤¤)¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼Õ¤¬²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤À¤±¤Ïº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ÐºÑ¤âÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼ëï°´ð(¤·¤å¤è¤¦¤)¼óÁê¤Î»þÂå¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ÐºÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÏÀÄ´¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¤â¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÊï(¤Ê¤é)¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¼Ú¶â¤¹¤Ù¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹ñÍ¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÍ¶ä¹Ô¤Ï¸Ä¿Í¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Ì±±Ä´ë¶È¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍ»»ñ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤¬»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤¿¸ÂÅÙ³Û¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï»ö¸åÅª¤Ë¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¾å¸Â³Û¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¤½¤Î¿Í¤Î¿®ÍÑÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Î¶â³Û¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¤À¡£¸ýºÂ¤Ë1000±ß¤·¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1000±ß¤Þ¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¡£1²¯±ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1²¯±ß¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¡£
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÉáµÚ¤»¤º
¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¶â¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÍ¶ä¹Ô¤¬¸Ä¿Í¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿ÊÊâ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÃ´ÊÝË¡¡×¤¬À©Äê¡¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¤Ï¹ñÍ´ë¶È°Ê³°¤ÎË¡¿Í¤ä¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÍ»»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ðËÜÅª¤ËÍÃ´ÊÝ¸¶Â§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤Ï¸Ä¿Í¤ËÍ»»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢²È¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Î¸ÇÄê»ñ»º¤òÃ´ÊÝ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Û¤ÉÀáÌó¤òÈþÆÁ¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤ò¹µ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃùÃß¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤À¤¬¡¢°ã¤¦¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤éÀè¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÃùÃß¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµá¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â¶âÍø¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤»¤Ã¤»¤ÈÍÂ¶â¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÂç²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤ß¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢Êª²Á¤ÏÂç¤¤¯¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Íø±×¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö³ô¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¤À¤«¤éÉÔÆ°»º¤Ø¤ÎÅê»ñÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿
¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¿Í¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¸µ¹ñÌ³±¡È¯Å¸¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦¸â·Éû±(¤´¤±¤¤¤ì¤ó)¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÅÒÇî¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¼ÂºÝ³ô¼°¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬¡¢¡ÖÅÒÇî¾ì¤Ï¤Þ¤À¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯ÂçÂ»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÀßÎ©¸å¡¢²¿²ó¤«¥Ö¡¼¥à¤Ïµ¯¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÂçË½Íî¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂçÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¼þÃÎÅ°Äì¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¾Ú·ôÅê»ñ¤È°ã¤Ã¤Æ»æ¤¯¤º¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¿¤Á¤ËÁª¹¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¹â³ÛÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¿ÆÍ§Æ±»Î¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡Ö·²¡×¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Þ¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤à¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ì°®¤ê¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÍýºâ¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤Ê¤¦¤¨¡¢º¾µ½¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÂ»¤·¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê»ý¤Á¤Î»ñ¶â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÏÇº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤ÏÉÔÎÉºÄ¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦
º£¸å¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¥×¥í¥»¥¹¤ò¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÉÙÍµÁØ¤ÏÅê»ñÌÜÅª¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢½¬¼çÀÊ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È3Ç¯´Ö¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë¤¬½ªÂ©¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¶¡µë¤¬¼ûÍ×¤Ë¸«¹ç¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¼ûµë¤¬¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¼ûµë´Ø·¸¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥µ¥¤¥É¤ÎÄ´À°¤è¤ê¼ûÍ×¤Î°à½Ì¤¬Â®¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò°ìÃÊ¤È²¡¤·²¼¤²¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¶È¤Ï¡¢·úÀß¶È¤Î¤Û¤«¡¢¹¤¯Âª¤¨¤ì¤Ð·úºà¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢GDP¤Î3³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¸£°ú(¤±¤ó¤¤¤ó)¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ÔÃæ¶ä¹Ô¡Ê¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¹ñÍ¶ä¹Ô¤À¤¬¡Ë¤ËÈô¤Ó²Ð¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÄÌ³ÊÖºÑ¤ò±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î°ìÉô¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ò±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë»ÔÃæ¶ä¹Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤Ëµð³Û¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢¤¬¸½¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÅý¼£ÂÎÀ©¤â´í¤¦¤¤
ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤â±Æ¶Á¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÏÃÏÊýºÄ¤Ê¤É¤òµ¯ºÄ¤·¤Æ¡¢µð³Û¤ÎºÄÌ³¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤ËÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¶ä¹Ô¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÍ»»ñÊ¿Âæ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÏÀ¯ÉÜÊÝ¾Ú¤¢¤ë¤¤¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢¹ñÍ¶ä¹Ô¤«¤éµð³Û¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍ»»ñ¤òºÇ½ªÅª¤ËÊÖºÑ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÚÃÏºâÀ¯¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£·ÐºÑ¤¬½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡¢Èà¤é¤Ïµ®½Å¤Êºâ¸»¤ò¹¥¤¾¡¼ê¤ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î»ÔÌò½ê¤ä¶èÌò½ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµÄ²ñµÄ»öÆ²¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌò½ê¤Î·úÀßÈñ¤È½¤Á¶°Ý»ýÈñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃÏÊýºâÀ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤¤ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÃÏºâÀ¯¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã´ð¶â¤Ï³Æ¡¹¤Î»ÔÀ¯ÉÜ¤¬½ê´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÊýºâÀ¯¤¬ÇËÃ¾¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¤â»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤òÐíâ×(¤Õ¤«¤ó)¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾õ¶·¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤ÏÉÔÆ°»º¶È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¶âÍ»¡¢¹ÔÀ¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶¦»ºÅÞ¤ÎÅý¼£ÂÎÀ©¤ò¶¼¤«¤¹¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
----------
ÛÉ Î´¡Ê¤«¡¦¤ê¤å¤¦¡Ë
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
1963Ç¯¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£88Ç¯ÍèÆü¡¢°¦ÃÎÂç³ØË¡·Ð³ØÉôÆþ³Ø¡£92Ç¯¡¢Æ±ÂçÂ´¶È¡£94Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ê·ÐºÑ³Ø½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡Ë¡£Ä¹¶äÁí¹ç¸¦µæ½ê¹ñºÝÄ´ººÉô¸¦µæ°÷¡Ê98Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¡£98¡Á2006Ç¯¡¢ÉÙ»ÎÄÌÁí¸¦·ÐºÑ¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢06Ç¯¤è¤êÆ±¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡£
----------
¡Ê·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÛÉ Î´¡Ë