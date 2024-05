「ファンタジー・オン・アイス2023」幕張公演オープニングの様子。トップスケーターが一堂に会し、人気ミュージシャンとコラボレーションする(撮影:梅谷秀司)

「ファンタジー・オン・アイス」は、多くの国内アイスショーの中でもとくに人気のアイスショーだ。毎年複数の会場を回るが、スタートは例年、千葉県・幕張メッセの幕張イベントホール。2024年の幕張公演は5月24(金)〜26(日)に3公演が予定されている。

五輪2連覇の羽生結弦さんを筆頭に、世界選手権で2度優勝したステファン・ランビエルさん、2024年世界選手権3位のアダム・シャオ イム ファさん、世界選手権2位の実績を持つ宮原知子さんら、世界的なスケーターが出演する。そして、アーティストとしては、T.M.Revolution / 西川貴教さん、城田優さん、安田レイさんが出演する(出演スケーター、アーティスト共に幕張公演および愛知公演の予定)。

フィギュアスケートといえば、まず競技会、五輪や世界選手権などが思い浮かぶかもしれない。春夏はオフシーズンに当たり、この時期には、プロ、アマチュア(競技会に出場する選手)のトップスケーターが「アイスショー」と総称されるエンターテインメント性の高い興行に出演するのが通例だ。

「ファンタジー・オン・アイス」もそんなアイスショーの1つ。その人気を支えてきた要因は複数ある。まずは、「トップスケーターと著名アーティストのコラボレーションプログラム」だ。このプログラムは、ほかのアイスショーとの差別化の源泉となってきた。



2023年公演では羽生結弦さん×DA PUMPのISSA さん &KIMIさんによる『if…』が話題に(撮影:梅谷秀司)

これまでにも、ゴスペラーズ(2010年)、倉木麻衣さん(2011年)、郷ひろみさん(2014年)、CHEMISTRY(2016、2018年)、スガシカオさん(2022年)、広瀬香美さん(2022年)ら大ヒット曲を持つアーティストが出演している。

「ファンタジー・オン・アイス」では、長方形のアイスリンクの一辺にステージが設置され、アーティストのライブ演奏に乗せてスケーターの演技が披露される。

例えば2023年の幕張公演では、福原みほさんの歌う「ライジングハート」をオープニング曲、DA PUMPの2人が歌う「U.S.A」をフィナーレ曲として、大勢のスケーターが歌声と共に舞った。



2023年幕張公演のフィナーレはDA PUMP『U.S.A.』で会場が沸いた(撮影:梅谷秀司)

2023年幕張公演初日のコラボプログラム

(スケーター「曲目」/アーティスト ※敬称略)

三原舞依「花」/夏川りみ

ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン「'S wonderful」/夏川りみ

荒川静香「Broken Heart」/福原みほ

ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン「I will always love you」/福原みほ

アンサンブルスケーター「Lady Marmalade」/福原みほ

織田信成「涙そうそう」/夏川りみ

友野一希「紡―TSUMUGI―」/ISSA

田中刑事「All My Love To You」/ISSA

羽生結弦「if…」/ISSA & KIMI