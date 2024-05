【第39話】5月24日 公開

小学館は5月24日、マンガ「アイツノカノジョ」第39話「泳ぎの秘密特訓!」をサンデーうぇぶりにて公開した。

やこと共に海に向かうリク。先輩に元気になってほしいやこは――。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.