エディ・マーフィ演じる型破りな警察官が帰ってくる。2024年7月3日(水)にで独占配信開始となる映画『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー』より、ド派手アクションたっぷりな日本版の本予告とUS版のキービジュアルが公開された。シリーズおなじみの音楽もクールに鳴り響き、我らがアクセル・フォーリーの復活を存分に堪能することができる。

本シリーズは、マーフィ演じる、腕は確かだが型破りなデトロイト市警察の“スーパー刑事”アクセル・フォーリーが、ビバリーヒルズで難事件に挑む人気アクション。最新作では、久々にカムバックしたアクセルの娘の命が危険にさらされ、新たな相棒(演:ジョセフ・ゴードン=レヴィット)と組んで事件を追うことに。ビリー(演:ジャッジ・ラインホルド)やジョン(演:ジョン・アシュトン)らおなじみの仲間の力も借りながら、悪の陰謀へと挑んでいく。

公開された映像では、ビバリーヒルズを舞台にいきなりハチャメチャに暴れまわるアクセル刑事の“いつも通り”の姿が描かれる。敵を追う中でヘリに乗り込んだものの、「操縦できないと知ってたら他の手を考えたのに!」と行き当たりばったり。さらにヘリが墜落して逮捕されたのに、いつものへらず口も健在で、警察やパトカーにも遠慮なくいちゃもんをつけまくる。

除雪車で街中を爆走したり、ビルへ真っ正面から突っ込んだり、まさに“元祖不適切男”はやりたい放題。そんな彼がなぜか再びビバリーヒルズの刑事に復帰し、とある事件を担当することに。

しかし時代は流れ、捜査はいつも通りとはいかず、ジョセフ演じる新たな相棒からは「街は変わったぞ」と忠告される……。だがアクセルは持ち前の行動力と熱い正義感で、事件の真相へと突き進んでいく。

また映像には、シリーズ初参戦となる名優ケヴィン・ベーコン演じる謎の男の姿も。アクセルに「なぜ戻ってきた」と声をかける彼は、果たして敵か味方か……。様々な陰謀渦巻く事件を、このハチャメチャなスーパー刑事は持ち前の突破力で解決できるのか。



『ビバリーヒルズ・コップ』(1984)と『ビバリーヒルズ・コップ2』(1987)が世界中で大ヒットを記録し、エディ・マーフィの人気を不動のものにした本シリーズ。1994年には3作目も公開された。あれから30年、待望の4作目となる本作では、1作目と2作目でプロデューサーを務めた敏腕ジェリー・ブラッカイマーがプロデューサーに復帰。彼の復帰によってマーフィも再演を決意したとも言われており、映画史にひとつの時代を築いたとも言われるシリーズ1、2作目のスタイルを踏襲した“ブロックバスター”がここに誕生する。

本作には、これまでアクセルの相棒を務めてきたウィリアム・“ビリー”・ローズウッド役のジャッジ・ラインホルド、1作目と2作目でジョン・タガート役を演じたジョン・アシュトンやアクセルの同僚ジェフリー役を演じたポール・ライザー、1作目・3作目に登場したサージ役のプロンソン・ピンチョットといった、おなじみの面々もマーフィの元へ駆けつける。

脚本は『L.A. ギャング ストーリー』(2013)『アクアマン』(2018)のウィル・ビール。悪をぶっ潰し、令和の時代に“喝”を入れるスーパー刑事アクセル・フォーリーのアクセルは全開だ。

Netflixシリーズ『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー』2024年7月3日(水)より世界独占配信。

