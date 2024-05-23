岡咲美保、4thシングル「ハピメモ」リリース決定
岡咲美保が、8月7日に4枚目のシングル「ハピメモ」をリリースすることが決定した。
新曲「ハピメモ」は“夏をめいっぱい感じられる曲”になるとのこと。さらに、8月10日に開催となる2ndワンマンライブのタイトルが、＜Miho Okasaki 2nd LIVE 2024 〜ハッピーメモリー〜 supported by animelo＞となることも発表された。2ndワンマンライブのチケットプレイガイド先行は本日より受付スタートしている。
4thシングル「ハピメモ」
CD＋Blu-ray盤（CD＋Blu-ray）
品番：KIZM-801〜2
価格：￥1,980（税抜価格￥1,800）
通常盤（CD only）
品番：KICM-2155
定価：￥1,430（税抜価格￥1,300）
〈CD〉 ※全形態共通
M1 ハピメモ
M2 カップリング楽曲（新曲）
M3 ハピメモ off vocal version
M4 M2 off vocal version
〈Blu-ray〉 ※CD＋Blu-ray盤のみ
・「ハピメモ」MUSIC VIDEO
・MAKING
【初回プレス分限定封入】
スペシャルイベント参加抽選申込券
※全形態共通
※詳細は後日発表致します。
≪限定バンドル盤≫ ※限定バンドル盤付きの商品はCD+Blu-ray盤のみになります。
アニメイト：￥3,300(税抜価格3,000)
B2タペストリー
ゲーマーズ：￥3,630(税抜価格3,300)
アクリルスタンディ＋一筆アクリルキーホルダー
キンクリ堂：￥3,480(税抜価格3,164)
アクリルスタンド
＜Miho Okasaki 2nd LIVE 2024 〜ハッピーメモリー〜 supported by animelo＞
会場 文京シビックホール 大ホール
席種・料金
指定席\7,700（税込）
注釈付き指定席\7,700（税込）
※2階席ジャンプ禁止エリアとなります。
2ndライブプレイガイド先行
受付期間：5/23(木)20:00 〜 6/2(日)23:59
イープラス：https://eplus.jp/okasakimiho/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/okasakimiho/
ローソンチケット：https://l-tike.com/okasakimiho/
関連リンク
◆岡咲美保 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆岡咲美保 オフィシャルX