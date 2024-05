【Call of Duty: Black Ops 6】発売時期・価格:未定

Activision Blizzardは5月23日、新作FPS「Call of Duty: Black Ops 6」を発表した。発売時期や価格は未定。

本作は、Treyarchが手掛ける「Call of Duty: Black Ops(CoD:BO)」シリーズの最新タイトル。「CoD:BO」シリーズは、2020年に発売された「コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー」以来約4年ぶりとなっている。

「Call of Duty」公式Xでは「Black Ops フランチャイズの新しいダークな章が始まる」という投稿と共にティザー映像を投稿。詳細は6月10日2時より配信予定の「Xbox Games Showcase + Black Ops 6 Direct」で発表される。

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI