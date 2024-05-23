日本時間２２時４５分に発表になった５月調査分の米ＰＭＩを受けて株安・ドル高の反応が見られている。ダウ平均は下げ幅を広げており、ドル円は１５７円台に上昇している。



製造業ＰＭＩは再び判断基準の５０を回復しており、非製造業は予想以上の上昇を見せた。高インフレが長期間継続する可能性を示唆する内容でもあり、米国債利回りも上昇している。



米製造業PMI（速報値）（5月）22:45

結果 50.9

予想 49.9 前回 50.0



非製造業PMI

結果 54.8

予想 51.5 前回 51.3



コンポジットPMI

結果 54.4

予想 51.2 前回 51.3



NY株式23日（NY時間09:53）（日本時間22:53）

ダウ平均 39446.70（-224.34 -0.57%）

ナスダック 16888.52（+86.98 +0.52%）

CME日経平均先物 39040（大証終比：-60 -0.15%）



米国債利回り

2年債 4.929（+0.060）

10年債 4.471（+0.049）

30年債 4.581（+0.043）

期待インフレ率 2.341（-0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



USD/JPY 157.13

EUR/USD 1.0831

GBP/USD 1.2713



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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