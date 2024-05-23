　日本時間２２時４５分に発表になった５月調査分の米ＰＭＩを受けて株安・ドル高の反応が見られている。ダウ平均は下げ幅を広げており、ドル円は１５７円台に上昇している。

　製造業ＰＭＩは再び判断基準の５０を回復しており、非製造業は予想以上の上昇を見せた。高インフレが長期間継続する可能性を示唆する内容でもあり、米国債利回りも上昇している。

米製造業PMI（速報値）（5月）22:45
結果　50.9
予想　49.9　前回　50.0

非製造業PMI
結果　54.8
予想　51.5　前回　51.3

コンポジットPMI
結果　54.4
予想　51.2　前回　51.3

NY株式23日（NY時間09:53）（日本時間22:53）
ダウ平均　　　39446.70（-224.34　-0.57%）
ナスダック　　　16888.52（+86.98　+0.52%）
CME日経平均先物　39040（大証終比：-60　-0.15%）

米国債利回り
2年債　 　4.929（+0.060）
10年債　　4.471（+0.049）
30年債　　4.581（+0.043）
期待インフレ率　　2.341（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

USD/JPY　157.13
EUR/USD　1.0831
GBP/USD　1.2713

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美