King & Prince

King & Princeが、15枚目となるシングル 『halfmoon / moooove 』をCDデビュー6周年の記念日となる5月23日にリリース。そして、「moooove!!」 MusicをYouTube King & Prince チャンネルで公開した。

【動画】公開されたKing & Prince - moooove!! (15th Single) Music Video

本作は、90年代のヒップホップカルチャーを意識したコンセプトで当時のテイストに拘った作品となっている。振付は高橋海人とも親交が深いKAITA氏が手掛けており、 HIP HOPをベースにしたクールなダンスも印象的。

「moooove!!」(ムーブ)は、テレビ東京開局60周年連続ドラマ

ドラマプレミア23「95」の主題歌に起用されており、新進気鋭のアーティストAyumu Imazuの書き下ろしによる世の中のルールや雑音に捉われず、自分の美学を貫き通して力強く前進していくエネルギーに溢れたHIP HOPダンス曲となっている。

また、同じくシングル表題曲「halfmoon」(ハーフムーン)は、テレビ朝日系オシドラサタデー「東京タワー」の主題歌に起用されており、小林武史プロデュースによる、愛してはいけない人を愛してしまったことの切なく抑えきれない思いを歌ったバラード曲となっている。

最新シングル『halfmoon / moooove!!』は、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、 Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)と4形態のリリースとなっており、「halfmoon」「moooove!!」を含む全6曲の新曲をそれぞれの形態に収録する。※ Dear Tiara盤のCD販売予約は終了。初回限定盤A付属のDVDには、「halfmoon」のMusic VideoやLip Sync ver.のほか、「halfmoon」Shooting Behind the scenesが収録される。また、初回限定盤B付属のDVDには、「moooove!!」のMusic VideoやDance ver.のほか「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenesが収録される。

尚、最新シングル楽曲およびベスト盤楽曲を、Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスク(音楽ストリーミングサービス)やiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて配信もスタート。配信の対象となる作品は、5月23日(木)にリリースする15枚目となるシングル『halfmoon / moooove!!』の全収録楽曲(6曲)と、昨年発売されたKing & Prince初のBEST ALBUM『Mr.5』の全収録楽曲(57曲)の計63曲となる。