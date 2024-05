特別運賃とボーナスマイル！KLMオランダ航空｢リアルディールセール＆フライング・ブルー　ボーナスマイルキャンペーン｣

KLMオランダ航空は、5月21日より開始された特別運賃キャンペーン、ならびに5月22日以降の購入・搭乗の航空券に適用されるボーナスマイルキャンペーンを実施しています。

KLMオランダ航空「リアルディールセール&フライング・ブルー ボーナスマイルキャンペーン」

リアルディールセール

2024年5月21日から2024年6月3日まで、期間限定の運賃『リアルディールセール』を実施しています。

KLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで購入できます。

対象販売期間:2024年5月21日から2024年6月3日まで

対象旅行期間:2024年5月21日出発から2025年2月28日出発まで

詳しい案内はこちらから確認してください。

https://realdealdays.klm.com/jp_ja

■フライング・ブルー ボーナスマイルキャンペーン

キャンペーン期間中にKLMオランダ航空ならびにエールフランス航空の日本発着便の航空券を購入・ご搭乗いただいたフライング・ブルー会員のお客様は最大で通常の4倍のボーナスマイルを獲得いただけます。

対象購入期間:2024年5月22日から6月3日まで

対象旅行期間:2024年5月22日から12月20日(日本帰着)までのご搭乗分

獲得マイル :エコノミークラス 通常の2倍

プレミアム・コンフォートクラス、

プレミアム・エコノミークラス 通常の3倍

ビジネスクラス 通常の4倍

詳細はこちらから確認してください。

https://pages.flyingblue-info.com/FB30_4XMiles_JP_0524/JA/

※両キャンペーンともにやむを得ない事情により予告なく中止となる場合があります。

