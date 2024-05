伝統工芸の未来をつくる！令和6年度「東京手仕事」プロジェクト商品発表会

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社は、令和6年5月21日に令和6年度「東京手仕事」プロジェクト商品発表会を開催し、昨年度、開発した18商品を初披露するとともに、優れた商品に対して東京都知事賞等の各賞を発表しました。

今回発表した商品(一部を除く)については、5月22日より「日本百貨店にほんばし總本店」、6月3日よりECサイト「小粋屋東京」にて順次販売します。

令和6年度「東京手仕事」プロジェクト商品発表会

<受賞各賞について>

◆東京都知事賞

木目込神楽

〜幸せを彩る木目込みお面〜

【工芸品目】江戸木目込人形

【製作者】株式会社柿沼人形 柿沼 利光

【ビジネスパートナー】株式会社ディークロス 板倉 健太郎

種類 :6種【狐面(2色)、お多福面(2色)、般若面(2色)】

希望小売価格(税込):各39,600円

受賞理由 :江戸木目込人形の技法を用いた、日本らしい、

新しく美しい完成度の高いお面。

縁起物として祀る等、

幅広い使い方で楽しめる。

国内はもとより、

外国人受けすることが期待できると高く評価した。

◆公益財団法人東京都中小企業振興公社理事長賞

黒革シリーズ

〜伝統的技法と最先端技術をシームレスに融合させた総火造りの和包丁〜

【工芸品目】東京打刃物

【製作者】有限会社正次郎鋏刃物工芸 石塚 祥二朗

【ビジネスパートナー】DSMPK Kuntsi Miska Petteri 笠尾 百合衣

種類 :3種(牛刀包丁、三徳包丁、ペティナイフ)

希望小売価格(税込):66,000円(牛刀包丁)、57,200円(三徳包丁)、

35,200円(ペティナイフ)

受賞理由 :手打ちの痕跡を大胆にそのまま活かした黒打ちと

鏡面仕上げのコントラストにより歴史ある黒打ちを際立たせた。

熟練の職人技と細部まで拘ったデザインにより、

独特の美しさを持ち合わせている商品と評価した。

◆優秀賞

しんじゅのころも

〜お酒を輝かせ華やかにつつむ銀のころも〜

【工芸品目】東京銀器

【製作者】株式会社森銀器製作所 森 將

【ビジネスパートナー】株式会社ジオ 大段 聡美

種類 :3種【玉杯/徳利((1)光沢(2)つや消し(3)古美)】

希望小売価格(税込):各88,000円(玉杯)、198,000円(徳利)

受賞理由 :銀職人による高度な技を活かし、銀を叩き、絞りながら

形を造りあげていることで優美に輝いている

秀麗な造形を評価した。

<その他開発商品について>

◆KIMONO ART YUZEN STOLE

〜纏うアートピース きもの友禅ストール〜

【工芸品目】東京手描友禅

【製作者】染工房たかとり 鷹取 麻利子

【ビジネスパートナー】TONALI DESIGN 春名 麻衣子

種類 :2種(SAKURA、LEAVES)

希望小売価格(税込):各99,000円

◆hikariful

〜輝く水面を織り成す、多摩織の技〜

【工芸品目】多摩織

【製作者】有限会社澤井織物工場 澤井 伸

【ビジネスパートナー】アトリエ・ロー 竹川 ゆり子

種類 :8種【ロングスカーフ6色(ピンク、オレンジ、ターコイズ、

ブルー、グレー、ネイビー)】

【ショール2色(ピンク、ブルー)】

希望小売価格(税込):28,600円(ロングスカーフ)、70,400円(ショール)

◆浅草くみひもサンダル

〜暮らしに高揚し、軽やかに絹を履く〜

【工芸品目】東京くみひも

【製作者】株式会社桐生堂 羽田 雄治

【ビジネスパートナー】YUSUKE TAGUCHI DESIGN 田口 裕介

種類 :2種(ゴールド、シルバー)

希望小売価格(税込):各31,900円

◆昇龍

〜組紐が生み出す極上の質感をあなたの手の中に〜

【工芸品目】東京くみひも

【製作者】株式会社龍工房 福田 隆太

【ビジネスパートナー】MASATO SUZUKI DESIGN 鈴木 正人

種類 :2種(2色)

希望小売価格(税込):各49,500円

◆東京本染HAORI

〜東京下町の楽しさを羽織って、涼しげに、町にくりだそう!〜

【工芸品目】東京本染ゆかた・てぬぐい

【製作者】東京和晒株式会社 瀧澤 一郎

【ビジネスパートナー】ルミックスデザインスタジオ 芝崎 るみ

種類 :2種(八咫烏、盆踊り)

希望小売価格(税込):各29,700円

◆AWAKO COLLECTION

〜気泡のあるガラス素材を活かす 江戸切子の新しいカタチ〜

【工芸品目】江戸切子

【製作者】株式会社清水硝子 清水 三千代

【ビジネスパートナー】株式会社DESIGNANNEX 中曽根 雅哲 深町 大樹

種類 :9種【AWA-WA(青藍、金赤、透き)、

AWA-KIRA(青藍、金赤、透き)、

AWA-KOKO(青藍、金赤、透き)】

希望小売価格(税込):16,500円(AWA-WA)、14,300円(AWA-KIRA)、

11,000円(AWA-KOKO)

◆Kiku

〜江戸切子技法の美しさが際立つ、硝子の時計〜

【工芸品目】江戸切子

【製作者】廣田硝子株式会社 廣田 達朗

【ビジネスパートナー】株式会社Caro 山口 英文

種類 :2種(サイズS、サイズL)

希望小売価格(税込):55,000円(S)、88,000円(L)

◆TOUKOISU

〜暮らしに寄り添う籐の小椅子〜

【工芸品目】東京籐工芸

【製作者】木内籐材工業株式会社 木内 秀樹

【ビジネスパートナー】株式会社イド 小栗 誠詞 岩瀬 駿也

種類 :2種(ナチュラル、ブラウン)

希望小売価格(税込):各59,400円

◆at the Roji

〜あるがままの日常に、眼を向ける〜

【工芸品目】東京彫金

【製作者】ジュエリーサショウ 佐生 真一

【ビジネスパートナー】株式会社スマイルズ 佐々木 航大 黒田 悠

種類 :10種

希望小売価格(税込):13,200円〜39,600円

◆天神チャイム(TENJIN CHIME)

〜東京の三味線職人が作るヒーリングチャイム〜

【工芸品目】東京三味線

【製作者】三絃司きくおか 河野 公昭

【ビジネスパートナー】TOKYO町工場 HUB 古川 拓 Andy Y.W.Lee

種類 :3種(S/M/Lサイズ)

希望小売価格(税込):44,000円(S)、49,500円(M)、55,000円(L)

◆かおる洋服ブラシ

〜服も心もリフレッシュできる、かおる洋服ブラシ〜

【工芸品目】東京手植ブラシ

【製作者】有限会社宮川刷毛ブラシ製作所 宮川 久美子

【ビジネスパートナー】DOOGS DESIGN 中島 保久 中島 麻友子

種類 :2種(柄付き型、置き型)

希望小売価格(税込):15,400円(柄付き型)、13,200円(置き型)

◆着せ替え洋傘 monpluie robe

〜着せ替えしながら長く使える、一生物の傘〜

【工芸品目】東京洋傘

【製作者】株式会社モンブラン 山口 君枝

【ビジネスパートナー】EETY Studio 遠藤 絵美

種類 :4種

希望小売価格(税込):各55,000円

◆Komon Jewelry

〜染小紋を、ジュエリーに〜

【工芸品目】染小紋

【製作者】株式会社富田染工芸 富田 篤 野島 仁美

【ビジネスパートナー】Kawabuchi design office 川渕 好美

種類 :15種

希望小売価格(税込):7,700円〜25,300円

◆東京引き染めスカーフ『Jantle』

〜白Tシャツに映える東京引き染めスカーフ〜

【工芸品目】引き染め

【製作者】ふじや染工房 中村 隆敏

【ビジネスパートナー】asianvoice 本多 り子

種類 :4種(オレンジ、ブルー、イエロー、ブラック)

希望小売価格(税込):各19,800円

◆江戸砂子師 楽譜フォルダー 砂雲音(さうんど)

〜和紙と砂子の伝統美、音楽を彩るアートピース〜

【工芸品目】からかみ

【製作者】有限会社湯島アート 一色 清

【ビジネスパートナー】合同会社HANDS&I 向井 順子

種類 :3種(荽(ひかり)-黒、雅(みやび)-白、祈(いのり)-茶)

希望小売価格(税込):各16,500円

