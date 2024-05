イモトアヤコがアニメキャラに！サムティ アニメCM第5弾『分ければしあわせ増える篇』

サムティは、アニメCM第5弾『分ければしあわせ増える篇』を2024年5月22日より放映します。

今回もタレントのイモトアヤコさんが、声の出演だけではなくアニメキャラクターとしても登場します。

サムティ アニメCM第5弾『分ければしあわせ増える篇』

サムティは、スローガンである「不動産を、超えてゆけ。」と、サステナビリティ基本方針に掲げている「環境への配慮」「地域との共存」「人を大切にする企業の実現」を体現した、アニメCM第5弾『分ければしあわせ増える篇』を2024年5月22日より放映します。

【森で見つけた1つのリンゴ。話は思いがけない展開に】

サムティくんとイモトさんが、1つのリンゴを見つけるところから物語ははじまります。

そこへお腹をすかせたウサギが1匹。

リンゴをイモトさんの怪力でパカッと割って、3人で食べようとします。

すると、そこへたくさんの動物たちが顔を出します。

そこで、イモトさんとサムティくんがひらめいた素敵なアイデアとは…。

かわいい動物たちも、今回のCMの見どころです。

【「人と自然の共生」「地域コミュニティとの共存」そして「すべての人々の人権と多様性」がキーワードとなるストーリー】

サムティ担当:「これまでのCMは、サムティのスローガンである「不動産を、超えてゆけ。

」をもとに、目の前に現れた壁をさまざまなアイデアで『超える』サムティくんを描いてきました。

今回のCMは、社会的なテーマであり、サムティが大切にしている『人と自然の共生』『地域コミュニティとの共存』『すべての人々の人権と多様性』です。

悩みながらもアイデアで課題を『超える』サムティくんとイモトさんの成長が描かれています。

CMでは、サムティくんとイモトさんが2人で分け合うはずだったひとつのリンゴを前に、森の動物たちがズラリと並びます。

サムティくんとイモトさんは葛藤します。

悩んだ末に『とても小さい一口サイズになっても、みんなで分け合う』という選択をするのです。

優しさとアイデアで多様な動物たちをしあわせにする本ストーリーは、まさに、同社のスローガンである『超える』姿と「環境への配慮」「地域との共存」「人を大切にする企業の実現」の取り組みのとおり、自然の恵みや地域コミュニティを大切にし、すべての人々の人権や多様な考えを尊重する姿を表現しています。

『分けると減るのではなく、分けることで幸せが増える』そんなサムティのメッセージが、今回のCMに込められています。」

カット3

カット4

【世界が賞賛した『ゴジラ-1.0』VFX制作の株式会社白組ほか、グローバルに活躍中の制作陣】

アニメーション制作は『ゴジラ-1.0』『沈黙の艦隊』などを手掛け、グローバルに活躍している制作会社株式会社白組。

CMの企画・プロデュースは、日本・中国で100万部を突破した『伝え方が9割』シリーズの著者である佐々木 圭一さんが率いる株式会社ウゴカス。

前作から引き続き、世界的に活躍している制作陣が結集しました。

【CMのこだわり】

サムティ社員:「今回は、サムティくんとイモトさんの『表情』にとてもこだわりました。

1番こだわったのは、たった1つのりんごを前にズラリとならんだ森の動物たちを見たときの、サムティくんとイモトさんの表情です。

単純に笑って受け入れるか、それとも一瞬迷うのか。

ここは何度もディスカッションし、最後まで意見が割れたシーンでした。

最終的には『悩む』シーンを入れています。

もちろんみんなで分け合えるのは嬉しい。

その上で、課題に対して『悩み』アイデアで解決することの大切さを表現するためです。

何時間にもわたるディスカッションの上で生まれた一瞬の表情にも、ぜひご注目ください。」

カット5

【LINEスタンプを発売中!】

サムティくんCMの「あのシーン」が、LINEスタンプで楽しめます!CMに登場するサムティくんとイモトさんの表情豊かなスタンプです。

「承知しました」「ありがとうあります」など、ビジネスシーンでも使いやすいコトバを厳選。

可愛らしいキャラクターとあたたかみのある手描きフォントで、楽しく使えます。

LINEスタンプの検索画面にて「サムティくん」で検索してください。

LINEスタンプ1

LINEスタンプ2

第1弾LINEスタンプ:

https://store.line.me/stickershop/product/20322650/ja

第2弾LINEスタンプ:

https://store.line.me/stickershop/product/25533360/ja

【TV・ラジオCM】

・BSフジ「プライムニュース」(毎週月〜金曜日 夜8時〜9時55分)

・テレビ東京系列6局ネット/BSテレ東「Newsモーニングサテライト」

(毎週月〜金曜日 朝5時45分〜7時5分)

・株式会社ニッポン放送「オールナイトニッポン」(毎週木曜日、深夜1時〜3時)

・株式会社中国放送「RCCカープナイター」(毎週水曜日)

