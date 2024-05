MAN WITH A MISSIONの最新曲、テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ『Believe−君にかける橋−』主題歌「I’ll be there」のMVが公開された。MVは全編アニメーションの作品で、SUPERCAR「STORYWRITER」のアニメーションディレクターも務めたTakuto Kawakami氏が監督を務めた。楽曲に込められた芯の強さが表現され、困難や迷いがありながらも、決して希望を見失わないさまがドラマティックに描かれている。

リリース情報

「I’ll be there」

2024年4月25日(木)00:00デジタルリリース

▼配信URL

https://MWAM.lnk.to/ill_be_thereWN



2024/06/25 (Tue) New York / Irving Plaza *2024/06/27 (Thu) Chicago / House of Blues *2024/06/29 (Sat) Morrison / Red Rocks Amphitheater **2024/06/30 (Sun) Denver / Cervantes Masterpiece Ballroom **2024/07/02 (Tue) Los Angeles / Belasco *2024/07/05 (Fri) Mexico / Pabellón Oeste ** 単独公演 "Powered by Crunchyroll"** W/ 311 and moreチケット販売▼Crunchyroll先行販売EDT(New York) ​4/30 10:00AM〜CDT(Chicago) ​4/30 9:00AM〜PDT(Los Angeles) 4/30 7:00AM〜CST(Mexico) 5/1 10:00AM〜▼一般発売EDT(New York) ​5/3 ​10:00AM〜CDT(Chicago) ​​5/3 10:00AM〜PDT(Los Angeles) 5/3 10:00AM〜CST(Mexico)5/3 11:00AM〜なお、Crunchyrollのサイトは日本からのアクセスはご利用は頂けません。詳細は下記、特設サイトにてhttps://www.mwamjapan.info/pages/knk

<North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>

