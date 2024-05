社会問題の解決や啓発活動！ウォーターネット／学生団体ニューコロンブス「包括連携協定」

ウォーターネットは、学生団体ニューコロンブスと社会問題の解決や啓発活動を目的とした「包括連携協定」を締結します。

ウォーターネット/学生団体ニューコロンブス「包括連携協定」

日時:2024年5月25日(土) 9:30〜10:30終了予定

場所:鎌倉市由比ガ浜 海岸(滑川交差点南側)

※雨天時 鎌倉市役所 第6分庁舎にて開催

出席者:ウォーターネット

代表取締役社長 佐藤 英夫

取締役エリアライセンスチェーン本部長 中野 慎也

企画室 室長 近藤 政信

NewColumbus

代表 池田 大和

学生団体ニューコロンブス

船長 菅野 匠吾

副船長 角田 恵

松山 亮翔

航海士 毛受 映

ウォーターネットは、学生団体ニューコロンブスと社会問題の解決や啓発活動を目的とした包括連携協定を締結!

この協定の調印式は、2024年5月25日(土)の9:30から、鎌倉市由比ガ浜にて開催します。

【目的】

社会問題の解決や啓発活動、社会的価値を高める取組の連携

【連携内容】

(1)熱中症予防・防災等社会的課題に関すること

(2)環境問題に関すること

(3)リサイクル・アップサイクルに関すること

(4)高齢者支援・青少年育成に関すること

(5)地域貢献・社会貢献に関すること

(6)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

この協定により、株式会社ウォーターネットと学生団体ニューコロンブスは、連携内容の分野での協力を通じて、持続可能な社会の実現を目指します。

具体的な活動としては、熱中症予防に関する啓発活動の共同実施や、地域の清掃活動、リサイクル・アップサイクルに関するワークショップの開催などを予定しています。

ウォーターネットは、企業としてのリソースと専門知識を提供し、これらの活動を支援し、学生団体ニューコロンブスは、学生ならではの視点と行動力を生かし、地域社会に根ざした活動を展開していきます。

今回の包括連携協定締結により、株式会社ウォーターネットと学生団体ニューコロンブスは互いの強みを最大限に活かし、社会的課題の解決に向けた取組をさらに推進していく予定です。

