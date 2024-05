Azure OpenAI Serviceで生成AIを活用！リゾーム「PROCOCO(プロココ)」

リゾームは、商業施設で加速する空床化及びスタッフ不足の解決策としてMicrosoft社のAzure OpenAI Serviceで生成AIを活用したクラウドサービス、商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」の機能を拡張し、5月から段階的にバージョンアップします。

リゾームは、全国の商業施設で加速する空床化及びスタッフ不足の解決策として2024年2月に提供開始。

Microsoft社のAzure OpenAI Serviceで生成AI(人工知能)を活用したクラウドサービス、商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」の機能を拡張し、5月から段階的にバージョンアップします。

《製品詳細はこちらから》

https://www.rhizome-e.com/file/prococo_pamphfix.pdf

商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」の特徴

(1) SC GATEによる、同社独自の良質で豊富なファクトデータベースを活用。

(2) 生成AI技術を導入!ChatGPTの提案力でショップ候補リスト生成をアシスト。

(3) Microsoft社と連携、情報漏洩のないAzureの安心・安全な環境で構築。

(4) リーシング以外でも様々な部署で活用いただける「なんでも相談機能」の実装。

など

商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」画面イメージ

商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」について

商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」は、2013年よりデータの蓄積を開始した、同社独自の全国商業施設のショップ出退店データベースをもとに、生成AI技術を導。

リーシング担当の要望に応じた様々な視点でショップ候補の提案を自動で生成。

このことにより、現場ではリーシングリスト作成時間が大幅に短縮し、リストの精査・検討、具体的な出店交渉活動への時間創出を実現します。

コロナ禍以降、全国の商業施設で加速する空床化の解決策として、「PROCOCO(プロココ)」をぜひ、ご活用いただきたいと考えています。

また、「PROCOCO(プロココ)」の生成AIを活用した「なんでも相談機能」を利用することにより、自施設の課題、コンセプトづくり等について、様々な視点で回答を得る事ができ、スタッフ不足に悩む商業施設デベロッパー様の経営改革と新たな可能性をサポートします。

この商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」では、5月より追加機能を実装し、より効果的に、より効率的にリーシング業務を支援すべく段階的にバージョンアップします。

バージョンアップに際し、期間限定でトライアル利用申込が受付開始です。

商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」を体感してください!

商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」では、2024年5月より秋口にかけて3段階でバージョンアップ予定。

トライアル利用申込受付を開始します。

●バージョンアップ第1弾! 2024年5月下旬

・テナント候補を生成AIが瞬時に100件生成!これまで5件だったリスト生成を一挙に100件生成可能に。

・なんでも相談機能に「Web検索機能」実装!Web上の最新データをもとに生成AIが質問に対して回答を生成。

●バージョンアップ第2弾! 2024年7月上旬

・リーシング機能に、出店エリア絞り込み機能実装。

対象商業施設所在地を考慮したリスト生成が可能に。

・生成したテナント候補に、直近出店数・閉店数を表示。

出店傾向・退店傾向が瞬時に判別可能。

・フランチャイズオーナー店を表示。

直営店の運営企業だけでなく、フランチャイズオーナー店も検索可能に。

・なんでも相談機能に「商圏人口・テナント情報・出退店データ」等を学習!よりリーシングに特化した回答生成を実現!

●バージョンアップ第3弾! 2024年10月以降

・リーシング機能に、路面店(飲食店)データを実装!商業施設未出店の飲食店を発見可能に。

・さらに、自社商業施設に出店済みのテナントと相性の良い順でのリスト生成機能実装!

●トライアル利用申込受付開始! 2024年6月より期間限定

・PROCOCOバージョンアップに際し、期間限定でトライアル利用の申込受付開始!

・トライアル利用ご希望の方は、同社担当部署までお気軽にお問い合わせ下さい。

・トライアル利用お問い合わせ先

株式会社リゾーム 事業企画部 PROCOCO担当

Tel : 03-3523-1128

Mail:

info@rhizome-e.com

