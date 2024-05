悪質な盗難に対抗する防犯タグ！チェックポイントジャパン「DeArm」(デアーム)

チェックポイントジャパンは、特に盗難被害の多い商品向けに開発した小売業向け防犯タグALPHAシリーズから、新ライン「DeArm」(デアーム)を新たに販売中です。

チェックポイントジャパンは、特に盗難被害の多い商品向けに開発した小売業向け防犯タグALPHAシリーズから、新ライン「DeArm」(デアーム)を新たに販売開始!

このDeArmタグは、不正に入手したディタッチャー(解除器)を使った、店内で防犯タグを取り外すという悪質な不正行為を防止するために開発されました。

通常の防犯タグはディタッチャーを使い商品からタグを取り外しますが、DeArmタグではレジに設置されたディアクティベーター(感知ラベル消去装置)のパッド上を通過させてアラーム発報解除を行ってから、ディタッチャーで取り外すという二重ステップで解除が完了します。

そのため、外部からのディタッチャー持ち込みに対して高いセキュリティ性を発揮し、小売業での大量盗難を効果的に防止します。

ディアクティベーターを通過せずにディタッチャーで取り外した場合、DeArmタグは95デシベルの大音量で自鳴発報します。

守りたい商品に合わせて、様々な形状のDeArmタグを提供します。

■ALPHA DeArmタグ の仕組み

DeArmの運用フロー

■DeArmタグ ラインアップ

●ALPHA DeArm (TM) ケーブルロック(2アラーム)

ケーブルタイプで、アパレル衣料、家電製品、工具など、幅広い商品に取付可能。

商品に応じて選べる2つのケーブル長(101mm/1,219mm)をラインアップ。

推奨用途:高額衣類、アパレル小物(バッグやベルト等)、シューズ、家電製品など

DeArm-ケーブルロック(2アラーム)

DeArm-ケーブルロック(2アラーム)ー取付例

●ALPHA DeArm (TM) 展示品向け ループケーブル付ケーブルロック(2アラーム)

店舗什器にループ部分を括り付けることで、展示品の盗難被害を防止。

センサーパッド付を使えば、商品本体だけでなく、バッテリーなどの付属品の盗難対策にも活用可能。

推奨用途:家電製品、電動工具などの高額展示品

DeArm-展示品向け ループケーブル付ケーブルロック(2アラーム)

DeArm-展示品向け ループケーブル付ケーブルロック(2アラーム)-取付例

●ALPHA DeArm (TM) ミニバグタグ(2/3アラーム)

小型のタグで、様々な商品の盗難防止に効果を発揮。

ラップを使用して簡単に取り付け。

ミニバグタグはディタッチャー不要のため、より簡単に運用できます。

推奨用途:小型〜中型の箱物商品

DeArm-ミニバグタグ(2/3アラーム)

DeArm-ミニバグタグ(2/3アラーム)-取付例

●ALPHA DeArm (TM) ミニバグタグ センサーパッド付(2アラーム)

センサーパッドが付いているため、商品本体だけでなく、付属品の盗難対策にも活用可能。

付属の粘着シールを使用して簡単に取り付け。

ミニバグタグはディタッチャー不要のため、より簡単に運用できます。

推奨用途:家電製品、電動工具などの高額展示品、ヘッドの取り外しが可能なゴルフクラブなど

DeArm-ミニバグタグ センサーパッド付(2アラーム)

DeArm-ミニバグタグ センサーパッド付(2アラーム)-取付例

■アラーム方式について

(1) 1アラーム:防犯ゲート通過時にゲートが発報

(2) 2アラーム:(1)+ワイヤー切断などタグが無理に外されるとタグが自鳴発報

(3) 3アラーム:(2)+防犯ゲート通過時にタグが自鳴発報

(4) DeArm :(2) or (3)+ディアクティベーター上を通過せずにディタッチャーで解除するとタグが自鳴発報

■ALPHAシリーズについて

盗難被害の多い商品向けに特化した高機能な防犯タグのブランド「ALPHA」は、半世紀にわたり、革新的で技術的に高度なハードタグを提供することで定評があります。

