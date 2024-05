6月28日より池袋シネマ・ロサで上映決定！映画『傷』

映画『傷』が池袋シネマ・ロサでの上映が決定しました。

映画『傷』

■上映日 : 2024年6月28日(金)〜7月4日(木)

■会場 : 池袋シネマ・ロサ

https://www.cinemarosa.net/

■所在地 : 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館内

■予告編映像 :



■チケット情報: 一般上映 1,600円(均一)

舞台挨拶付き 2,000円(均一)

上映期間は2024年6月28日(金)〜7月4日(木)で期間中の6月29日(土)、7月4日(木)にて監督・キャストによる舞台挨拶も予定。

また一般上映日には、本編終了後に特別メイキング映像が追加される予定。

2023年公開映画『色のない少女』(主演:園田あいか)で高い評価を受けた制作会社イントリニティーが放つ劇場作品第二弾となる今作では、戦後最大の不況が叫ばれるこの現代社会において、最後まで自分の信念を曲げない主人公=仁の壮絶な生き様が緊張感に満ちたハードなタッチで描かれ、過酷な人生に立ち向かっていく勇気や家族愛を伝える作品となっています。

主人公の「仁」を演じるのは「舞台『黒子のバスケ』ULTIMATE-BLAZE」『ONE PIECE LIVE ATTRACTION 〜Welcome to TONGARI Mystery Tour〜』(ロロノア・ゾロ役)等で活躍中の人気俳優 橋本全一。

ヒロインの「楓」役を映画『カメラを止めるな!』で一躍注目浴びた秋山ゆずきが演じ、仁と敵対する反社会的組織のメンバー役に人気漫才コンビ バッドボーイズの佐田正樹、実力派俳優の川瀬陽太といった面々が集結。

その他にも格闘技団体K-1で活躍中の堀井翼や、TikTokで大人気のインフルエンサー土井康平・倉本琉平など個性溢れる出演者の参戦も注目ポイントです。

監督は『追想と』(主演:板尾創路)をはじめ数多くの映画やCMを手がけている寺本勇也が務めます。

橋本全一コメント

「主人公の仁を演じさせていただく橋本全一です。

今作が初主演の映画となりますので気合いも充分です。

僕の演じる仁は生きる意味を見失っている不器用な男で、真っ当な人生を歩むため幾多の困難に立ち向かう役です。

映画「傷」是非ご期待ください。」

【出演】

・橋本全一

・佐田正樹(バッドボーイズ)

・秋山ゆずき

・倉本琉平

・正村徹

・末田佳子

・土井康平

・堀井翼

・川瀬陽太

