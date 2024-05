看板メニューは「鹿ボロネーゼのラザニア」。ジビエがおいしいカジュアルイタリアン（東京・浅草）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は浅草駅近くにオープンした、ジビエがおいしいカジュアルイタリアン。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Ciccio(東京・浅草)

カジュアルに楽しむイタリアン 写真:お店から

2024年3月、駒形で愛されていたイタリアン「Ciccio tamaya」が「Ciccio」と店名も新たに、つくばエクスプレス・浅草駅から徒歩1分ほどの場所に移転オープンしました。駒形の店舗のあったビルが建て替えとなり、近くで新店舗を探しものの、良い場所がなかったそう。以前の店舗からは少し離れましたが、浅草でお店を出すことが昔から夢だったこともあり、この場所に移転することにしたそうです。

温かいサービスも定評がある 写真:お店から

オーナーの高田 和則氏が自ら狩猟を始めたことをきっかけに前店舗でもジビエ料理を提供。高級なイメージのジビエをカジュアルな価格で楽しめると人気を呼んでいました。新店舗では、「ホテル西洋銀座」「ホテルオークラ」、「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」に選出されている広尾の名店「インカント」で研鑽を積んだシェフが腕を振るいます。地元の酒屋出身のソムリエが選ぶ豊富なワインも魅力です。

こだわりが詰まった店内 写真:お店から

内装は浅草の繁華街にありながら、落ち着いて食事ができるような空間を意識したそう。お店のトレードマーク、鹿の頭部のオブジェも健在です。居心地の良い店内にはカウンター8席とテーブル席16席があり、20名まで貸し切りも可能です。

鹿ボロネーゼのラザニア(ランチ) 写真:お店から

看板メニューは「鹿ボロネーゼのラザニア」1,750円。これまでジビエ料理はクセがあるのではないかというイメージや、値段も高いということでなかなか受け入れられませんでしたが、今では害獣とされ鹿肉が沢山取れるようになっています。オーナーが猟師ということもあり、リーズナブルかつ安定的に鹿肉が入るので、沢山の方に食べやすく提供したいと考えたそう。牛肉よりも低カロリーなのもうれしいポイントですね。

鹿パイ 写真:お店から

他にもサクサク食感で、パイに包むことで鹿肉がしっとりと仕上がる「鹿パイ」750円や、春らしい「桜エビとそら豆のペペロンチーノ」1,750円など魅力的なメニューが豊富にそろいます。

おまかせ前菜盛り合わせ(3人前) 写真:お店から

「おまかせ前菜盛り合わせ」(1人前)1,800円は、色々な種類を少しずつ食べたいというお客さんの希望から生まれたメニュー。おいしさはもちろんのこと、見た目も綺麗なので最初の一皿にぴったりです。日替わりのおすすめメニューもあるので、訪れる度に旬のメニューに出会える楽しみも。

Bランチ 写真:お店から

ランチタイムはサラダとメインにパンが付いた「チッチョランチ」2,000円の他、「Aランチ」2,800円、「Bランチ」4,500円があります。メインはパスタや肉料理などから選べ、「鹿肉ボロネーゼのラザニア」も楽しめます。

デートや、家族や友人との食事に重宝しそうなカジュアルイタリアン。駅からも近く、浅草観光の際にもおすすめの新店です。

食べログレビュアーのコメント

アラビアータ 出典:ちんむーあーらんさん

『料理はどれも美味しくて、見た目も鮮やか、上品な盛り付け。6名で利用させていただきましたがみんな満足できるメニューでした。飲み物もビール、ワイン、ハイボール、サングリアまでありソフトドリンクも充実。歓送迎会、お祝い、家族で外食するときやデートにも最適なお店です。浅草観光、浅草でのデート時に利用するといいと思います』(ちんむーあーらんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Ciccio住所 : 東京都台東区浅草2-4-2 ビーコンテ浅草 1FTEL : 03-5811-1833

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

