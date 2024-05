シャンパンブレックファストで優雅なひと時！オリーブベイホテル｢ディナー グルメプラン｣

大島造船所の迎賓館として建てられた「オリーブベイホテル」で一般販売がスタートします。

オリーブベイホテル「ディナー グルメプラン」

宿泊プラン名称: 1泊/夕食・朝食付き ディナー グルメプラン

ラグジュアリールーム

https://www.olivebayhotel.co.jp/

利用料金 : 31,000円〜(3名様利用)(税サ込)

36,000円〜(2名様利用)(税サ込)

ホテルの設計を手掛けたのは、世界的な建築家、隈 研吾氏。

内装は、多くの五つ星ホテルを手掛けたGA Design International社。

館内には心地よい音楽が流れ、世界的に活躍されている多田美波の陶板のレリーフ、岸田夏子の桜作品、和紙デザイナーの堀木エリ子などのさまざまなアート作品に触れることができます。

ホテルの朝食はシャンパンブレックファストになります。

シャンパンブレックファストとは優雅なひと時を過ごすのにふさわしい朝食の代名詞です。

また、シャンパン以外にも地元西海市特産の大島トマト、みかん、スイカのフレッシュジュースも用意しています。

四季折々の花々が美しい庭園とインフィニティプールを眺めながら優雅な食事を楽しめます。

プール、Bar、Gym、エステの施設もあり、ガーデンには常に季節の花々が咲いている美しいホテルです。

■スイートルーム(広さ 約100m2)

■ラグジュアリールーム(広さ 約55m2)

サプライズオプションとして、ホテルの目の前の湾から花火をあげることができます。

九十九島、プライベートビーチへクルージングも楽しめます。

ラグジュアリールーム(広さ 約55m2)

