ChatGPT-4o対応・マルチモーダルAIメガネ！Brilliant Labs「Frame」

Brilliant Labsは2024年5月16日、待望のAI統合オープンソースメガネ「Frame」の全世界での発売を発表、また、出荷を開始しました。

同時に、全世界の開発者向けに新たな開発者パートナー・プログラムを開始します。

Brilliant Labs「Frame」

Brilliant Labsは、オープンソースAIアシスタント「Noa」を搭載したFrameの発売に伴い、開発者パートナー・プログラムを立ち上げました。

現在、8,000人以上の開発者が、BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)、記憶拡張、ロボット工学など多岐にわたるAIアプリケーションの開発に取り組んでいます。

このプログラムはオープンソースのパラダイムを活用して、AI技術の民主化を推進します。

これまでは、プラットフォームの利益のためにユーザーデータを収益化するのが業界の流れでしたが、その流れに逆らい、AI技術をエンドユーザーのために活用します。

Brilliant Labsは、開発者がユーザーの信頼を維持するために、透明性のあるリソースとツールを提供します。

●LLMのサポート拡大とAIとの新しい対話方式の導入

さらに、Brilliant Labsは、AnthropicのClaude 3、Llama 3、Stable Diffusion、そしてChatGPT-4oを含む、複数の大規模言語モデル(LLM)のサポートを拡大しました。

これにより、開発者はNoaを活用して、より創造的なAIアプリケーションを構築できるようになります。

Noaは、プロアクティブなAI主導のコミュニケーションを可能にし、ユーザーの質問や興味に基づいて情報を提供する新機能「ワイルドカード・モード」を搭載しています。

●オープンソース化されたツールとリソース

開発者は、Frameの生きたドキュメント、オープンソースのコードベース、ハードウェアの回路図にアクセスできます。

Brilliant Labsは、Flutterを使用してiOS、Android、ウェブ、PC環境をサポートする開発フレームワークを通じて、クロスプラットフォームのアプリケーションをシームレスに構築できるようにすることで、開発者の利便性を向上させています。

●Brilliant Labsの共同創設者兼CEO、Bobak Tavangarからのメッセージ

「Frameが世界中の開発者に届くことを嬉しく思います。

これはAIデバイスとして理想的なフォームファクターであり、利用者が自由に動きながら世界と対話できるようにします。

しかし、それ以上に重要なのは、私たちがクローズド・ソース・モデルを覆し、より公平なイノベーションを推進している点です。

新たなAIの時代では、信頼、プライバシー、オープン性が以前にも増して重要です。

これらのテクノロジーを使用するコミュニティが真の力を持つべきです」

●Brilliant Labsから世界中に「Frame」出荷開始

Brilliant Labsの最新のAIメガネ「Frame」は全世界に向けて出荷を開始しました。

予約販売価格349米ドル(税別)、6月までの期間限定価格となります。

カラーオプションはスモーキーブラック、クールグレー、H2O(エイチ・ツー・オー)の3色です。

製品情報と注文についてはBrilliant Labsのウェブサイトを確認してください:

https://brilliant.xyz/

5月16日、待望の全世界での発売を発表

●Brilliant Labsの「Frame」とは

先進的なマルチモーダルAIを搭載し、開発者がさまざまなアプリケーションを創造するためのオープンソースプラットフォームを提供します。

この革新的な製品は、テクノロジーと日常生活の統合をさらに推進するものです。

Frameは軽量で薄型、どんなファッションにもフィットします

