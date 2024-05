香川県観音寺市で6月22日開催！夏フェス「Oiri Land」

2024年6月22日(土)に香川県観音寺市にある大野原中央公園にて夏フェス「Oiri Land」が開催されます。

夏フェス「Oiri Land」

イベント名: Oiri Land

開催日時 : 2024年06月22日(土)15時〜20時

会場 : 大野原中央公園

香川県観音寺市大野原町大野原1678-6

駐車場 : JA大野原支店、集荷場、大野原八幡神社

アクセス : 大野原ICから10分

JR観音寺駅から観音寺市営バスで20分

JR豊浜駅から三豊市営バスで5分

JR琴平駅から三豊市営バスで60分

入場料 : 無料

主催 : Oiri Land 実行委員会

公式サイト:

https://www.instagram.com/oiriland

Oiri Land開催の背景

過去にハロウィンイベント「Kanonji Halloween Carnival」、イースターイベント「E〇Fes」を開催、その後いったん活動休止しました。

2024年まちづくり活動開始10周年を迎えるにあたり、何をすべきか、観音寺市や香川県をどう盛り上げていくといいのか?を考えました。

香川県では、ここ数年で活気ある世の中になりました。

しかしながら…若い同世代が少なく、違うまちへ行くひとが後を絶ちません。

それでも香川で活躍する若い同世代には、香川を元気にさせるぞ!と奮起している人もいます。

そしてそれに感化せれ、私もそうなりたい!という人もいます。

また私たちの人生の先輩方も、新しいこと、新しい風が欲しいけどどうしたら?…と困っている声もお聞きします。

そこで若い人もふくめた老若男女…みんなでワクワクする社会を作りたい!夢を実現できる世の中にさせたい!そういう思いでこのOiri Landを開催する決断をしました。

Oiri Land開催の目的

(1)暗い世の中でも、また頑張ろうと思わせられるようにしたい。

(2)小さなまちでも、年齢が若くても、大きな企画ができて、自分たちの夢が少しでも実現できる、そんな社会を目指したい!

(3)新しいコネクションやネットワークを築き、人と人との結束力を強めたい!

<内容>

(1)マルシェ

時間 :15:00〜20:00

出店者 :香川県内外の美味しいフードや楽しいハンドメイドなどの

お店がやってきます。

キッチンカー:まつむら農園、Crispy JIJI Chicken、リバプール、sunlit、

食彩ゆみこ、Merienda、ウィッチクレープ、もちもちポテト、

福弥蒲鉾株式会社、欽ちゃんの手羽先

テント出店 :雛麹、かわさきふるーつ、有限会社森一誠堂、PALM、森のそら、

MITOYO MORINGA、リラクゼーションmenu、COCOカフェ「結」、

ひろみん家、風凛堂

ハンドメイド:そらまめの家、JOURNEY、カイロハウスけん、明日の風、

METEOR、ラパゲーノ、はざままこと、陰陽六行勘定、

暖心房物産、M-gusta、まとあてや、RUBKURO、ベラドンナの星

パフォーマー:バルーンアーティストだいすけ、スプレーアーティスト10ten、

Reptile Shop GEAR、星のソムリエ松野、Havas Rimo

(2)ライブ

出演者及び時間:イベントの合間に、県内外のアーティストによるライブを各20分程度行います。

1. 音楽団体 あぷまーしゅ 15:15〜

2. HIPPO 15:45〜

3. Yui 16:15〜

4. ふえピ 16:45〜

5. 黄昏ぺこら 18:00〜

6. たとえばカワウソ34 18:30〜

7. 山田翼/Sion 19:00〜

(3)ワークショップ

七夕にちなみ、短冊に願い事を書いて、地元のカメラマンに撮影して、近くの神社に奉納します。

1. 短冊に願い事を書く

自分自身の夢、或いは地元(観音寺市や香川県)に対する願いを書く

2. 地元のカメラマンに短冊とともに写真を撮る

たっちゃん or ちーちゃんに写真を撮ってもらう

3. 地元でとれた竹に飾る

飾られた竹は近くの大野原八幡神社に奉納

※その他

MC:傘戸あやめ(フォトモデル)

TANI(フォトアーティスト)

