USB給電可能なCarPlay/Android Auto対応ディスプレイオーディオ！MAXWIN『BDVR-C002(C)』

バイク用品メーカー「MAXWIN」は、USB給電可能なCarPlay/Android Auto対応のディスプレイオーディオ『BDVR-C002(C)』の販売を開始しました。

MAXWIN『BDVR-C002(C)』

バイク用品メーカー「MAXWIN」は、USB給電可能なCarPlay/Android Auto対応のディスプレイオーディオ『BDVR-C002(C)』の販売を開始しました。

ドライブレコーダー・デジタルミラー機能付き『BDVR-C002C』とカメラ・録画機能無しモデル『BDVR-C002』の愛車に合わせて選べる2タイプの登場!

◆選べる2タイプ

選べる2タイプ

◆ドライブレコーダー機能(録画機能:搭載タイプ)

ドライブレコーダー機能

200万画素のカメラ2台で前後同時録画が可能なので、後方から追突された場合や危険なあおり運転もしっかり記録できます。

後方映像を常時液晶画面に表示させることも可能です。

◆デジタルミラーモード(録画機能:搭載タイプ)

リアカメラ映像を全画面表示させることができるので、走行中死角になりやすい自車の後方や斜め後方も確認でき、安全確保に役立ちます。

◆スマートフォンアプリ対応(録画機能:搭載タイプ)

アプリを介して録画データをスマートフォンに表示、各操作を行えます。

録画機能搭載タイプ特徴

◆AppleCarPlay/Android Auto対応

iPhone/Androidマートフォンとワイヤレス接続対応。

お使いのスマートフォンに対応のアプリをダウンロードすれば、ディスプレイオーディオを自分好みにカスタマイズできます。

AppleCarPlay/AndroidAuto対応

◆大事なスマートフォンを守る

多くのバイクライダーがスマートフォンをナビゲーションシステムとして利用していますが、走行時の振動によりスマートフォンの脱落・損傷、また直射日光による過熱により動作停止の可能性があります。

本機とワイヤレス接続すればスマートフォンはポケットやバッグに入れておけるので、壊れたり落としたりする心配もありません。

◆USB給電が可能

電源取得の難しい配線取り付けが一切不要。

バイクのUSBポートに挿すだけで電源取得。

もちろん、車両のACC電源からも接続給電可能。

◆オーディオ機能も充実

従来のカーオーディオのようにSDカードに音楽を入れたり、CDを入れたりする必要もなく、Bluetooth接続するだけでスマートフォン内の音楽を再生可能です。

YouTube Music/LINE Musicなど、CarPlay/Android Auto対応の音楽配信アプリを楽しめます。

◆Bluetoothイヤホン・インカムと連動可能

CarPlay/Android AutoをBluetoothでスマートフォンと接続した後、スマートフォンをBluetoothイヤホン・インカムに接続して、ハンズフリーで音楽再生、ナビ、電話をかけることができます。

◆メーターパネル

本機搭載のGPSモジュールで受信した情報をもとに、走行速度や日時などを表示します。

◆防塵・防水規格IP65

IP65相当の防塵・防水性能で、雨が降っても安心。

天候を気にせずツーリングを楽しめます。

◆静電式操作パネル

スマホ対応のグローブを付けた状態でも操作できる静電式タッチパネル採用。

操作するたびにグローブを外す必要がありません。

◆様々な車種に取付可能

φ22mm、25.4mm、28mmの3種類のスペーサー付属、本体の角度も自由に調整できるので、スクータータイプから400cc以上の大型バイクまで様々な車種に取付可能です。

■製品仕様

【モニター】

本体サイズ :(W)142mm×(D)26mm×(H)82mm(突起物除く)

画面サイズ :5インチフルカラーIPS液晶(解像度:854×480p)

重量 :約315g

防塵・防水性能 :IP65相当

Bluetooth :有り

Wi-Fi :2.4Ghz/5Ghz

動作電圧 :DC12-24V/5V2A

動作温度 :-10℃〜+65℃

保存温度 :-20℃〜+70℃

動作環境 :(Carplay:iPhone5/iOS10以降)、

(Android Auto:Android11.0以降)

記録媒体 :microSDカード(別売)※32GB〜128GB対応Class10以上

記録方式 :常時録画/イベント記録/手動録画

音声記録 :オン/オフ可

記録映像再生方法:本体液晶、またはスマートフォン専用アプリ

※録画機能搭載タイプのみ

【カメラ】※録画機能搭載タイプのみ

解像度 :FullHD(1920×1080)

レンズ画角 :D:150°/H:150°/V:60°

F値 :F=2.0

フレームレート:30fps

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post USB給電可能なCarPlay/Android Auto対応ディスプレイオーディオ!MAXWIN『BDVR-C002(C)』 appeared first on Dtimes.