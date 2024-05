レーザー治療後も安心の極薄UVブロックフィルム！共和「filmor(フィルモア)」

共和は、ニキビ跡・キズあと・シミ・レーザー治療後の紫外線対策に使用できる、極薄UVブロックフィルム「filmor(フィルモア)」を、2024年5月28日(火)よりAmazonなどのECサイトで一般発売します。

共和「filmor(フィルモア)」

■製品特長

極薄フィルムにもかかわらずUVブロック率、驚きの約97*%!

UV・刺激から、肌を徹底して守ります。

【Point(1)】貼っている間ずっとUV・刺激から肌を守る

filmorは貼っている間、約97*%のUVブロック率がずっと続きます。

衣類等の摩擦にも強く、防水性があるため、肌からはがれにくく安心して長時間使用できます。

*自社調べ

【Point(2)】快適な貼りごこち

フィルムの薄さは0.007mm(卵の薄皮の約1/10の薄さ)と極薄。

貼っていることを忘れるほど、とても軽くやわらかい貼りごこちです。

【Point(3)】透明で目立ちにくい

透明でテカリを抑えたフィルムなので、周りから貼っていることが気付かれにくいです。

また上からメイクをしていただくと、さらに自然な仕上がりに。

フィルムを貼ることで、キズあとに直接化粧品や指が触れることを防ぎます。

filmor特長

■製品ラインナップ

◎「トライアルセット」「Mサイズ」「Lサイズ」の3種類のラインナップで登場!

ラインナップ

