INKMAKE、アートメイク施術者向けの新カリキュラム！Superbly Beauty College「アイブロウブートキャンプ」

スーパーブリーは、Superbly Beauty Collegeにて、INKMAKE、アートメイク施術者向けの新カリキュラム「アイブロウブートキャンプ」を2024年7月より開始することを発表しました。

Superbly Beauty College「アイブロウブートキャンプ」

指導歴も豊富な現役のメイクアップアーティストが直接指導

「アイブロウブートキャンプ」について

東京、大阪、福岡、名古屋、札幌にて講習受付中!

INKMAKE、アートメイク施術者向けの、アイブロウのデザインや考え方を徹底的に理解するためのブートキャンプが始まります。

過去、数々のアーティストを輩出したこのブートキャンプがアイブロウに特化して登場!

アイブロウの形やイメージの作り方、また、目元の形による考え方等、ただ単純に眉毛を綺麗にするというよりもその人に合った個性を捉える方法、無限に作り出せる考え方を理解できます。

今回は、メイクアップアーティストの原本 洋平がその経験から導き出した答えを直接伝授します。

このブートキャンプは、2日間連続コースとなります。

INKMAKE施術者、アートメイク施術者やアイブロウ施術者等、美容に関係する方なら誰でも参加できます!

また、Superbly Beauty Collegeでは、美容師ができるタトゥーメイク『INKMAKE』の資格習得ができるINKMAKE基礎講習も開催。

こちらは、美容師免許取得者のみが受講可能です。

他にもアートメイク施術者向けの技術取得コースも準備中です。

毛並み、パウダーもしっかりと習得できます。

今一番は、メイク感覚で自然にできる、マシンパウダーブローです!メイクアップアーティストならではの考え方や、入れ方を学ぶことができトレンド等も習得できます。

一時期の毛並みブームも終わりに近づき、時代はパウダーブロウです。

日本のメイクの考え方が詰め込まれ、しっくりくる眉が完成します。

また、毛並みもマシンでふんわり入れられるため、自然な毛並みが実現できます。

この、デザインの考え方も日本人により合うよう考えられ、日本独自のアイブロウデザインが習得できます。

内容の濃い実技、考え方が習得できます。

SUPERBLY BEAUTY COLLEGEで、アイブロウマスターになりましょう!

最新のアイブロウデザインを学べます

■カリキュラム概要

<アイブロウブートキャンプ>

受講期間 :6時間×2日間

<東京>

7月11,12日/9月18,19日

<大阪>

7月18,19日

<福岡>

7月25,26日

受講料 :110,000円(税込)

参考カリキュラム:骨格デモ・座学

アイブロウ 座学

実践 テキスト、ウィッグ上

アイブロウ 実技(相モデル)

デザインメイク(ストレート)

デザインメイク(アーチ)

デザインメイク(ストレートアーチ)

カウンセリング(デザイン提案)

<INKMAKE 資格認定コース 基礎講習>

受講期間 :6時間×3日間

<東京>

6月4,11,18日/6月20,27日,7月4日/6月21,28日,7月5日

6月24,25日,7月22日//7月1,8,15日/7月2,9,16日

7月29,30日,9月1日/8月5,12,19日/8月6,13,20日

8月8,9日,9月6日/9月9,10,30日/9月17,24日,10月1日

<福岡>

7月23,24日,8月14日/8月15,16日,9月11日/9月12,13日,10月9日

<名古屋>

8月1,2日,9月3日/9月4,5日,25日/9月26,27日,10月16日

受講料 :528,000円(税込)

講習代、教材代、認定試験代、デュプロマ、認定サロン費込み

習得できる技術:マシンストローク、パウダー、ドット手法、モニター講習あり

座学は、オンラインにて講習できるのでいつでも学習できます。

わからないところは、対面で講師に直接質問できます。

