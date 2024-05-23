ÅÏîµÈþÊæ¤¬BS¥Æ¥ìÅì¥·¥Í¥Þ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡ªºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡Ö¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù
ÅÏîµÈþÊæ¤¬BS¥Æ¥ìÅì¤Î¥·¥Í¥Þ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£5·î27Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸á¸å7»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢ºîÉÊ²òÀâ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ·Á¼°¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÅÏîµ¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£ÅÏîµ¤È¸Þ½½ÍòÃÒÇ·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
BSÌ±ÊüºÇ¸Å»²¤Î±Ç²èÈÖÁÈ¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼±Ç²èÈÖÁÈ»Ë¾å½é¡Ê?¡Ë¤È¤Ê¤ë¡¢¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ·Á¼°¤ÎºîÉÊ²òÀâ¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢Æü¸þºä46¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÏîµÈþÊæ¡£
±Ç²è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡Ù¤Ç¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ·Á¼°¤Î²òÀâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¡ÖÅÏîµÈþÊæ¡×¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ÎÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡ä ¥Ï¥¬¥Í¤ò·Ñ¤°¼Ô¡Ù¡¢±Ç²è¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡×¡Ê2023Ç¯ÈÇ¡Ë¤ÎµÈ粼¿òÆó¡£½é²ó¤È¤Ê¤ë5·î27Æü¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö±¿¤Ó²°¡×¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡Ë¡£·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¸«¤è¤Ã¡ª¡×¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£ÅÏîµ¤È¸Þ½½Íò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï²¼µ¤Ë·ÇºÜ¡£
ÅÏîµÈþÊæ¡Ê¤â¤¦1¿Í¤Î¡ÖÅÏîµÈþÊæ¡×Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥·¥Í¥Þ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÅÏîµÈþÊæ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç±Ç²è¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÉ÷¤Î²òÀâ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬³§¤µ¤ó¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¸«¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸Þ½½ÍòÃÒÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ±Ç²èÉô¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î²òÀâ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥·¥Í¥Þ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤¬ÊÆÅÄ¶©ÃË¤µ¤ó¤«¤éÅÏîµÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î±Ç²èÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡ÖÊüÁ÷Á°¤ÎºîÉÊ²òÀâ¡×¤ÎÀº¿À¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢±Ç²è¹¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤ëÅÏîµ¤µ¤ó¤ò¼ç±é¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ·Á¼°¤Î²òÀâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡Èà½÷¤¬Ê±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¡ÖÅÏîµÈþÊæ¡×¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡×¡£Èà½÷¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢±Ç²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ö±¿¤Ó²°¡×¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡Ë
BS¥Æ¥ìÅì¡ÊBS7ch¡¿BS¥Æ¥ìÅì4K¡Ê4K§ch¡ËÁ´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷
2024Ç¯5·î27Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å7»þ¡Á8»þ54Ê¬
½Ð±é¡§¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¢¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë¡§¡ÚÀ¼¡Û°ËÉð²íÅá
¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Ù¥¤¥ÄÁÜºº´±¡Ë¡§¡ÚÀ¼¡ÛÅÄÂ¼¿¿
¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¡¼¥ó¡Ê¼çÇ¤ÁÜºº´±¡Ë¡§¡ÚÀ¼¡Û¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¹¥È¡Ê¥á¥¢¥ê¡¼¡Ë¡§¡ÚÀ¼¡ÛÂçÀ¾Â¿Ëà·Ã
¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë¡§¡ÚÀ¼¡Û»°ÀÐ¶×Çµ
¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥é¥È¥ó¡Ë¡§¡ÚÀ¼¡Û°Â¸¶µÁ¿Í
´ÆÆÄ¡§¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É
µÓËÜ¡§¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥§¥ó¥¯
À©ºîÇ¯¡¦¹ñ¡§2019Ç¯¥¢¥á¥ê¥«
¸ø¼°HP¡§https://www.bs-tvtokyo.co.jp/cinema/
(c)BS¥Æ¥ìÅì
(c) Warner Bros. Entertainment Inc.