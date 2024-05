平井 大が、「Slow & Easy (English Ver.)」のリリックビデオを公開した。本楽曲は、夏にぴったりの人気曲「Slow & Easy」を英語詞で新たに再録した楽曲で、5月17日に配信リリースされたEP「Slow & Easy English Ver.」に収録されている。このEPにはほかに「Stand by me, Stand by you.」「tonight」の英語バージョンと、過去リリースされた英語詞の楽曲も収録されており、ドノヴァン・フランケンレイターと共にレコーディングした「It don’t matter with Donavon Frankenreiter」や、ブルーノ・マーズの「Just the Way You Are」などカバー曲を含む全8曲入りのEPとなっている。

関連リンク

◆平井 大 オフィシャルサイト

◆平井 大 オフィシャルサイト

本日公開されたリリックビデオは、平井 大が5月18日に出演した、中国・珠海で開催された大型音楽フェス<草莓音乐节 Strawberry Music Festival 2024>のライブ映像やバックステージの風景などで構成されており、ロードムービーとしても楽しむことができる映像だ。さらに、平井 大は明日5月24日に新曲「エンドロールの前に。」もリリースする。この楽曲は、別々の道を選んだ”ふたり”の心情を切なくも煌びやかに描いたセンチメンタルかつポップな1曲となっているという。