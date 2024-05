バンプレストから、総合格闘技イベント「RIZIN(ライジン)」のアミューズメント専用景品が初登場!

今回は「RIZIN BIGグローブぬいぐるみ」を紹介します。

バンプレスト「RIZIN BIGグローブぬいぐるみ」

・販売ルート : アミューズメント専用景品 全国のアミューズメント施設 ※お取り扱いのない店舗もあります

・バンプレストナビ:https://bsp-prize.jp/title/IP00006853/

・発売元 : 株式会社BANDAI SPIRITS

「RIZIN」で活躍する選手たちを、ディフォルメフィギュアとして初めて立体化した『RIZIN ワールドコレクタブルフィギュア』および、選手が試合時に使用する「オープンフィンガーグローブ」をデザインし、実際に身に着けることのできる約30cmの『RIZIN BIGグローブぬいぐるみ』を12月より全国のアミューズメント施設へ向けて順次投入します。

また、今回のプロジェクトでは、株式会社バンダイナムコアミューズメントが展開するクレーンゲーム機「CLENA(クレナ)3」に、「RIZIN」で活躍するレニー・ハート氏や鈴木芳彦アナウンサーの特別音声を収録します。

「RIZIN」アミューズメント専用景品シリーズおよび、特別音声を収録したクレーンゲーム機は2024年大みそか大会の盛り上がりに合わせた展開予定です。

「RIZIN BIGグローブぬいぐるみ」は、総合格闘技(MMA)特有の「オープンフィンガーグローブ」をビッグサイズでぬいぐるみ化。

選手が使用している「オープンフィンガーグローブ」をイメージしたデザインで、サイズは約30cmと大きく、実際に身に着けることができます。

『RIZIN BIGグローブぬいぐるみ』は、右手用と左手用の全2種となり、両手に身に着けて「RIZIN」の大会を会場や自宅から応援する際に活用できます。

また、選手になりきって同じポーズで撮影をしたり、SNSへ投稿したり楽しめるぬいぐるみです☆

※危険ですので人に向けて振り回したり、叩いたりしないでください。

(C)RIZIN FF

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

