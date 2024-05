After the Rain(そらる×まふまふ)が8月にLaLa arena TOKYO-BAYにて、ワンマンライブ『After the Rain Live 2024 ~ そらる VS まふまふ ~』を2Days開催することを発表した。

本公演は、2019年8月に開催した『After the Rain 2019 ~真夏のそらまふ大発生!!@富士急ハイランド~』以来、5年ぶりに夏開催のワンマンライブとなる。

メインビジュアルは、イラストレーターのMACCOによる描き下ろし。ユニット初となるVS(バーサス)テーマのライブにふさわしく、それぞれの武器を手に睨み合う姿は普段のライブとは違った様子を想像させる。

ライブのチケット最速先行は、イープラスにて6月2日(日)まで受付中。