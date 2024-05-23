ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ実質GDP（2024年 第1四半期）

予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)

予想 1.6% 前回 1.6%（前年比)



21:30

米新規失業保険申請件数（05/12 - 05/18）

予想 21.9万件 前回 22.2万件



米失業保険継続受給者数（05/05 - 05/11）

予想 179.0万件 前回 179.4万件



22:45

米PMI（速報値）（5月）

予想 49.9 前回 50.0（製造業PMI・速報値)

予想 51.5 前回 51.3（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 51.3（コンポジットPMI・速報値)



ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演



23:00

米新築住宅販売件数（4月）

予想 67.8万件 前回 69.3万件（新築住宅販売件数)

予想 -1.8% 前回 8.8%（前月比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）

予想 N/A 前回 -14.7



24日

2:00

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（160億ドル）



4:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、質疑応答





G7財務相中央銀行総裁会議（25日まで） 植田日銀総裁、鈴木財務相出席



※予定は変更されることがあります。

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