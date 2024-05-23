21:00
メキシコ実質GDP（2024年 第1四半期）
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.6%　前回　1.6%（前年比)

21:30
米新規失業保険申請件数（05/12 - 05/18）
予想　21.9万件　前回　22.2万件

米失業保険継続受給者数（05/05 - 05/11）
予想　179.0万件　前回　179.4万件

22:45
米PMI（速報値）（5月）
予想　49.9　前回　50.0（製造業PMI・速報値)　
予想　51.5　前回　51.3（非製造業PMI・速報値)　
予想　N/A　前回　51.3（コンポジットPMI・速報値)

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演

23:00
米新築住宅販売件数（4月）
予想　67.8万件　前回　69.3万件（新築住宅販売件数)
予想　-1.8%　前回　8.8%（前月比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）
予想　N/A　前回　-14.7

24日
2:00　
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（160億ドル）

4:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、質疑応答


G7財務相中央銀行総裁会議（25日まで）　植田日銀総裁、鈴木財務相出席

※予定は変更されることがあります。