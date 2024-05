【最終話】5月23日 公開

講談社は、マンガ「俺の女優が一番淫ら」の最終話「俺の仕事」を公開した。ヤンマガWebでの価格は100コイン。

本作は大学に通いつつ官能小説家としても活動するタクミに、ある日声をかけてきた美貌の同級生・乙羽のどか。ふたりの"エロス"で個人AVのテッペンを狙う――という作品で、2023年3月にヤンマガWebでの連載が開始された。その後約1年間の掲載期間を経て、本日5月23日の最終話(62話)を以て完結を迎えた。

作品の完結を記念して、ヤンマガWebでは1巻分が無料公開されているほか、最新話以外は全話10ポイントでレンタルできるキャンペーンが実施されている。

