MAN WITH A MISSION、木村拓哉主演ドラマ『Believe－君にかける橋－』主題歌「I’ll be there」のMV公開

■全編アニメーションによるMVは、SUPERCAR「STORYWRITER」のアニメーションディレクターも務めたTakuto Kawakamiが監督を担当!

MAN WITH A MISSIONが、木村拓哉主演のテレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ『Believe-君にかける橋-』主題歌「I’ll be there」のMVを5月23日22時に公開する。

「I’ll be there」は、MAN WITH A MISSIONが2022年に木村拓哉に提供した楽曲のセルフカバー。オリジナルは木村の2ndアルバム『Next Destination』に収録されており、ドラマの主題歌にはMAN WITH A MISSIONによるあらたなアレンジが加わったセルフカバーバージョンが使用されている。

MVは、全編アニメーションの作品でSUPERCAR「STORYWRITER」のアニメーションディレクターも務めたTakuto Kawakamiが監督を務めた。楽曲に込められた芯の強さが表現され、困難や迷いがありながらも、決して希望を見失わないさまがドラマティックに描かれている。

なお、バンドは初のファンクラブツアー『FUN WITH A MISSION TOUR 2024』を敢行中。6月からは北米ツアー『MAN WITH A MISSION North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll』を開催する。

リリース情報

2024.04.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I’ll be there」

「I’ll be there」MV ※5月23日22時に公開

https://youtu.be/uqMYbagwyJ4

『Believe-君にかける橋-』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/believe/

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

http://www.mwamjapan.info/