NEWカラーVacation SERIES！ジック「RENAULT LIGHT8」

ジックは、「RENAULT LIGHT SERIES(ルノーライトシリーズ)」の小さくて、軽くて、カラフルなカラーが魅力的な「RENAULT LIGHT8(ルノー ライト8)」より、NEWカラー【Vacation SERIES(バケーション シリーズ)】を2024年6月末頃に発売予定です。

ジック「RENAULT LIGHT8」【Vacation SERIES(バケーション シリーズ)】

商品名 :RENAULT LIGHT8(ルノー ライト8)

仕様 :フレーム/Aluminum

:本体重量/約8.3kg(ペダル、スタンドを除く)

:タイヤ/14×1.75

:折りたたみサイズ/665×410×560mm

希望小売価格:44,100円(税込48,510円)

NEWカラー :Vacation Red,Vacation Blue,

(定番カラー)Orange,White,Olive,,Blue

太陽、空、山、海!

自然を感じるバケーションカラーがこの夏登場!

14インチ、重量約8.3kgのコンパクトな車体。

車体が小さくてもよく走り、軽いので持ち運びも簡単で、輪行にも最適!小回りが利くので、街中や路地もスムーズに走行できます。

定番のRenault Orange、Snow White、Matte Olive、Lagoon Blueに合わせ、自然を感じる!

夏にピッタリなバケーションカラーです!

