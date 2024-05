運動中の回復をサポートするエネルギージェル！ハマリ『カルノパワーENERGY』

ハマリは、エネルギー源となる糖質と同時に、運動中の回復をサポートするアミノ酸カルノシンを摂取できるエネルギージェル「カルノパワーENERGY」を、2024年5月24日(金)から発売します。

ハマリ『カルノパワーENERGY』

商品名 : カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor

発売日 : 2024年5月24日(金)

フレーバー: ラムネ味

内容・価格: 1個 346円(税込)/10個(箱入) 3,456円(税込)

サイズ : 約 縦135mm×横70mm(1個)/横72mm×奥行109mm×高さ136mm(箱)

販売場所 : 店頭・ハマリの健康食品公式サイト

https://www.hamari-health.jp/

https://www.hamari-health.jp/shop/products/A12-1P-R-EC1

開発背景

「それはアスリートの声から生まれた。」

カルノパワーの誕生から8年。

日常のカルノパワー、レース前のカルノパワーSTICK、次に求められていたのが、レース中にエネルギーを補給できる、飲みやすいリキッドタイプのジェル。

エネルギー補給だけではなく、最大限にパフォーマンスを発揮してほしい。

そんな想いから開発を重ね、レース中の回復もサポートし終盤の追い上げにも欠かせないアミノ酸カルノシンを配合したエネルギージェルが誕生しました。

商品の特徴

*持久系のスポーツに理想的なエネルギー配合

エネルギー源には吸収の早い果糖とゆっくり吸収されるパラチノースを配合。

特にパラチノースは、持続的なエネルギーの供給源になるということが報告されています。

運動時の血糖値の低下を防ぎ、脂質の燃焼を促進する、長時間のスポーツのエネルギー補給に最適な糖分です。

*エネルギーだけじゃない。

持久力に欠かせないアミノ酸、カルノシン配合

カルノシンは人間の筋肉に多く含まれているジペプチド(2つのアミノ酸からなる成分)で、「イミダゾールジペプチド」のひとつです。

抗酸化作用と緩衝作用に優れており、運動中に筋肉中で生じた活性酸素や乳酸を除去することで、運動パフォーマンスの低下を防ぎ、長時間の運動をサポートします。

またカルノシンは速筋にも多く存在し、ラストスパート時のもうひと踏ん張りを強力にサポートします。

カルノパワーを愛用するアスリート

*カルノパワーを愛用するアスリートに向けて、開発を重ねたジェル

すべてのアスリートに愛用されるカルノパワー。

中央大学駅伝チームやトライアスロンの国際大会出場選手も愛用しています。

発売から8年、特に持久力を必要とするスポーツシーンで急速に普及中!

日ごろからカルノシンを摂取しておくことで、疲れにくい身体づくりをサポートします。

毎日のカルノパワー、レースの日に欠かせないカルノシン倍量配合のカルノパワーSTICK。

次に求められていたのが、レース中にエネルギーを補給できるジェル。

後半に疲れが溜まる、最後までパフォーマンスを発揮できない。

そんなアスリートの悩みを解決するために開発した、カルノパワーを飲んでいる人、持久系スポーツをしている人に向けたエネルギージェルです。

*富士ヒルクライムブースにてお披露目!特別販売あり

2024年6月2日(日)に開催される「富士の国やまなし」第20回Mt.富士ヒルクライムのサイクルEXPO(6月1日(土))・レース当日(6月2日(日))にブース出展決定!当日「カルノパワーENERGY」のお披露目販売を行います。

ヒルクライムにも欠かせない相棒となるカルノパワーENERGY。

ブース限定のお得なセットも用意されています。

《開催概要》

大会名 : 「富士の国やまなし」第20回Mt.富士ヒルクライム

開催日 : 2024年6月2日(日) ※受付は前日のみ

会場 : 富士北麓公園(山梨県富士吉田市)

コース : 富士北麓公園(山梨県富士吉田市)〜 富士スバルライン 〜

富士山五合目(山梨県側:富士吉田市・富士河口湖町・鳴沢村)

出走予定数: 8,000名(予定)

会場 : 富士北麓陸上競技場、富士北麓公園駐車場

駐車場 : 5,600台(仮)

募集期間 : 2024年2月9日(金)20時 〜 3月9日(土)23時59分

https://www.fujihc.jp/

カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor

