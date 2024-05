「水道修理のセーフリー」は、トイレつまりの修理において不当な高額請求を行う悪徳業者に関する市場調査を行いました。

この調査では、ぼったくり被害に直面した消費者へのインタビューを通じて、悪徳業者の手口を詳細に調査しました。

さらに、信頼できる優良業者との比較を行い、公正な価格で提供されるべきサービス内容とその費用構造を解析しています。

水道修理のセーフリー「トイレつまりの修理において“悪徳業者”に関する市場調査」

■悪徳業者への対策方法

この調査でトイレつまりを依頼する際に消費者が悪徳業者に依頼しないように対策方法を共有しています。

対策方法として以下の5つがあります。

- 数百円などの過度に安い料金でないか

- 作業前に見積もりを提示するか

- 法人名や所在地が記載されているか

- 口コミなどリアルな声がどうなのか

- 水道局指定工事店に指定されているか

悪徳業者は事前に格安の料金で依頼を誘い、追加料金を取る手法が多いため、優良業者の値段を把握しておくことで、不自然だと感じて予防することが可能です。

また、優良業者とは違い所在地がはっきりしない、口コミが悪い、水道局指定工事店ではないなどの特徴で見分けることもできます。

また広告を出している=安心は間違いなため優良業者のことを事前に把握しておくことが大事です。

■優良業者の対応例

優良業者の対応事例として、「クリーンライフ」と「マルキンクリーン」の2つのケースを取り上げます。

各作業に対する料金の詳細を明示しており、トイレつまりの依頼時には判断材料として役立てることができます。

《おもちゃによるトイレつまり》

数日間放置した後にトイレがつまったため、便器を床から外しておもちゃを取り出し、配管に詰まっていた異物を電動トーラーで除去する作業を行いました。

この作業の総費用は48,400円でした。

便器の脱着は専門技術が必要なため、この料金は妥当と考えられます。

おもちゃによるトイレつまり

おもちゃによるトイレつまり-料金明細

《敷地内のマンホール(汚水桝)によるトイレつまり》

「トイレがつまってしまった」との報告を受け、原因を調査しました。

敷地内のマンホール(汚水桝)から水が溢れており、汚水桝の破片やゴミの混入がつまりの原因であることが判明しました。

専用機材を使用して配管内を確認し、電動トーラーで砕いてつまりを解消しました。

さらに、依頼者の許可を得て高圧洗浄で配管を清掃し、再発防止を図りました。

このような対応を2万円程度で提供することが、優良業者の特徴です。

敷地内のマンホール(汚水桝)によるトイレつまり

敷地内のマンホール(汚水桝)によるトイレつまり-料金明細

■悪徳業者の被害者にインタビュー

悪徳業者に被害にあったNさんへインタビューを実施しました。

Nさんは自宅のトイレ詰まりを解消するため、インターネットで見つけた水道修理業者に依頼しました。

自宅に来た作業員は見積もり11万円を提示。

ですが、説明を行わず追加作業を行い、最終的に22万円に膨れ上がりました。

「不安を煽られ、高額な請求を納得いかないまま支払う羽目になった」とNさんは語っています。

悪徳業者への被害者にインタビュー

■まとめ

悪徳業者は魅力的な言葉で誘い、トイレつまりの相場を知らない消費者を巧みな話術で騙して高額な請求を行います。

この問題に対処するため、「水道修理のセーフリー」は警戒を促すと共に、優良業者と協力し相場を明確にする活動を展開しており、悪徳業者の減少を目指しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手口と対策を公開!水道修理のセーフリー「トイレつまりの修理において“悪徳業者”に関する市場調査」 appeared first on Dtimes.