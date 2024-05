サンスター文具から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の誕生50周年を記念した文具雑貨シリーズが登場!

メモやクリアファイル、ポーチなど全7商品が、「ハローキティ」の様々なスタイルを楽しめるデザインアートで展開されています☆

サンスター文具「ハローキティ50周年」文具雑貨シリーズ

発売日:2024年5月下旬

種類:全7種

販売店舗:全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなど

サンスター文具より、2024年で誕生50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の文具雑貨シリーズが登場!

メモやクリアファイル、ポーチなど全7商品が販売されます。

おなじみの衣装を身にまとった「ハローキティ」から、50周年のお祝いにぴったりな華やかな「ハローキティ」まで、様々な「ハローキティ」が描かれています☆

メモミニ

価格:各242円(税込)

種類:全6柄

サイズ:W60×H85×D11mm

内容:計100枚(2柄 各50枚)

全6種類の柄が展開されているミニサイズのメモ帳。

表紙には、傷が付きにくいPET素材が使われています。

オーバーオールを着た「ハローキティ」や、千鳥柄のお花をつけた「ハローキティ」、さわやかな街で自転車を漕いでいる「ハローキティ」のデザインなど、様々な「ハローキティ」の姿を楽しめるデザインが展開されています。

本文にも、それぞれ2種類のアートが施されたメモ帳です。

缶入りメモ

価格:各748円(税込)

種類:全2柄

缶サイズ:約W103×H70×D20mm

メモサイズ:W90×H55mm

内容:メモ1柄30枚

かわいい缶に入ったメモ。

メモを使い終わった後は、缶を小物入れとして使うこともできます。

1つ目は、ちょこんと座ってこちらを見つめる「ハローキティ」のデザイン。

トレードマークの赤いリボンをつけています。

ミルクや仲良しの金魚も描かれています。

2つ目は、ピンクの背景に「ハローキティ」の顔がアップで描かれたデザイン。

「ハローキティ」の周りにたくさんの宝石が散りばめられています。

「Hello Kitty 50th Anniversary」の文字もあしらわれた、お祝いムード満載のデザインです☆

ボックス入り付箋

価格:各770円(税込)

種類:全4柄

サイズ:約W115×H115×D17mm

内容:計40枚(4柄 各10枚)

それぞれ4種類の柄が展開されている付箋セット。

飾ってもかわいいボックス入りです。

赤のボックスには、飛行機に乗る「ハローキティ」や「ハローキティ」の家族が集合したデザインの付箋が入っています。

濃いピンクのボックスに入った付箋は、チェック柄が使われていたりと、レトロなデザインです。

薄いピンクボックスは、付箋もピンクを基調としたデザイン。

双子の妹の「ハローミミィ」も描かれています。

紫のボックスは、柔らかなタッチで描かれたゴージャスなデザイン。

お花や宝石などがあしらわれた、「ハローキティ」誕生50周年のお祝いにぴったりなデザインです☆

クリアファイル A5 3ポケット

価格:各330円(税込)

種類:全6柄

サイズ:W155×H220×D1mm

3つのポケットが付いたA5サイズのクリアファイル。

用途別に書類などを整理するのに便利です。

「ハローキティ」のグッズでおなじみのデザインや、うさぎの耳をつけた「ハローキティ」のデザイン、宝石が散りばめられたデザインなど6種類が展開されています。

インデックス部分は、デザインと合わせたカラーになっています。

プレート付ボールペン

価格:各770円(税込)

種類:全5柄

サイズ:約W35×H138×D18mm

インク色:黒

ボール径:0.7mm

かわいいダイカットのアクリルプレートがあしらわれたボールペン。

インクは使いやすい黒です。

ちょこんとかわいく座る姿や顔のアップ、うさぎの恰好をした姿など、様々な「ハローキティ」が展開されています。

本体やロゴのカラーは、アクリルプレートのデザインと合わせたカラーです。

缶バッジ2コセット

価格:各770円(税込)

種類:全20柄

サイズ:大φ56×D5mm・小φ32×D5mm

20種類が展開されている缶バッジ。

大小2つの缶バッジが入っています。

どの柄が出るかは開けてからのお楽しみです☆

ミニポーチ

価格:各770円(税込)

種類:全5柄

サイズ:W130×H95×D5mm

アクリル素材のミニポーチ。

リボンの形のチャーム付きです。

コンパクトなサイズなので、バッグの中の小物整理にもおすすめ。

全5種類のデザインが展開されています。

2024年で誕生50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の文具雑貨シリーズが登場。

メモやボールペン、ファイル、付箋など、日常で活躍すること間違いなしのアイテムが販売されます。

サンスター文具の「ハローキティ50周年」文具雑貨シリーズは、2024年5月下旬より発売です☆

