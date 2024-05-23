【日本ダービー】無敗の皐月賞馬・ジャスティンミラノは7枠15番へ
5月26日（日）に東京競馬場で行われる、第91回日本ダービー（G1・3歳オープン・牡牝・芝2400m）の枠順は下記の通り。2020年コントレイル以来、史上8頭目の無敗の二冠馬を目指すジャスティンミラノは7枠15番へ。2007年ウオッカ以来の牝馬Vを狙う紅一点レガレイラは1枠2番と絶好枠に入った。3歳馬の頂点に立つのはどの馬なのか、注目の発走は5月26日（日）15時40分。
【日本ダービー】出走馬の調教後の馬体重…無敗馬ジャスティンミラノはプラス2キロ混戦のダービー
1-1
サンライズアース
牡3・57.0・池添謙一
石坂公一・栗東
1-2
レガレイラ
牝3・55.0・C.ルメール
木村哲也・美浦
2-3
ジューンテイク
牡3・57.0・岩田望来
武英智・栗東
2-4
ビザンチンドリーム
牡3・57.0・西村淳也
坂口智康・栗東
3-5
ダノンデサイル
牡3・57.0・横山典弘
安田翔伍・栗東
3-6
コスモキュランダ
牡3・57.0・M.デムーロ
加藤士津八・美浦
4-7
ミスタージーティー
牡3・57.0・藤岡佑介
矢作芳人・栗東
4-8
アーバンシック
牡3・57.0・横山武史
武井亮・美浦
5-9
ダノンエアズロック
牡3・57.0・J.モレイラ
堀宣行・美浦
5-10
サンライズジパング
牡3・57.0・菅原明良
音無秀孝・栗東
6-11
シュガークン
牡3・57.0・武豊
清水久詞・栗東
6-12
シックスペンス
牡3・57.0・川田将雅
国枝栄・美浦
7-13
シンエンペラー
牡3・57.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
7-14
ゴンバデカーブース
牡3・57.0・松山弘平
堀宣行・美浦
7-15
ジャスティンミラノ
牡3・57.0・戸崎圭太
友道康夫・栗東
8-16
メイショウタバル
牡3・57.0・浜中俊
石橋守・栗東
8-17
ショウナンラプンタ
牡3・57.0・鮫島克駿
高野友和・栗東
8-18
エコロヴァルツ
牡3・57.0・岩田康誠
牧浦充徳・栗東