5月26日（日）に東京競馬場で行われる、第91回日本ダービー（G1・3歳オープン・牡牝・芝2400m）の枠順は下記の通り。2020年コントレイル以来、史上8頭目の無敗の二冠馬を目指すジャスティンミラノは7枠15番へ。2007年ウオッカ以来の牝馬Vを狙う紅一点レガレイラは1枠2番と絶好枠に入った。3歳馬の頂点に立つのはどの馬なのか、注目の発走は5月26日（日）15時40分。

【日本ダービー】出走馬の調教後の馬体重…無敗馬ジャスティンミラノはプラス2キロ

混戦のダービー

1-1

サンライズアース

牡3・57.0・池添謙一

石坂公一・栗東

1-2

レガレイラ

牝3・55.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

2-3

ジューンテイク

牡3・57.0・岩田望来

武英智・栗東

2-4

ビザンチンドリーム

牡3・57.0・西村淳也

坂口智康・栗東

3-5

ダノンデサイル

牡3・57.0・横山典弘

安田翔伍・栗東

3-6

コスモキュランダ

牡3・57.0・M.デムーロ

加藤士津八・美浦

4-7

ミスタージーティー

牡3・57.0・藤岡佑介

矢作芳人・栗東

4-8

アーバンシック

牡3・57.0・横山武史

武井亮・美浦

5-9

ダノンエアズロック

牡3・57.0・J.モレイラ

堀宣行・美浦

5-10

サンライズジパング

牡3・57.0・菅原明良

音無秀孝・栗東

6-11

シュガークン

牡3・57.0・武豊

清水久詞・栗東

6-12

シックスペンス

牡3・57.0・川田将雅

国枝栄・美浦

7-13

シンエンペラー

牡3・57.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

7-14

ゴンバデカーブース

牡3・57.0・松山弘平

堀宣行・美浦

7-15

ジャスティンミラノ

牡3・57.0・戸崎圭太

友道康夫・栗東

8-16

メイショウタバル

牡3・57.0・浜中俊

石橋守・栗東

8-17

ショウナンラプンタ

牡3・57.0・鮫島克駿

高野友和・栗東

8-18

エコロヴァルツ

牡3・57.0・岩田康誠

牧浦充徳・栗東