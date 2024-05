スペースX、アメリカ国家偵察局「NROL-146」ミッションの打ち上げを実施

スペースXは日本時間2024年5月22日、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたのはアメリカ国家偵察局(NRO)の人工衛星で、予定通りの軌道へ投入されたことをNROがSNSやプレスリリースにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報:ファルコン9(NROL-146)

ロケット:ファルコン9 ブロック5

打ち上げ日時:日本時間 2024年5月22日17時00分【成功】

発射場:ヴァンデンバーグ宇宙軍基地(アメリカ)

ペイロード:名称不明の偵察衛星

NROL-146はNROの打ち上げミッション名で、ペイロードの数や詳細情報は公開されていません。NROによると、NROL-146の衛星は次世代の運用システムを導入した初号機であるといい、2024年内に6回の打ち上げを計画しているとのことです。

※NROはアメリカの偵察衛星の開発や打ち上げ、国家安全保障に関連したデータ処理施設を運用する情報機関共同体です。

【▲ NROL-146のミッションマーク(Credit: NRO)】

